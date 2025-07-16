عن جدته وميسي والرقم 10.. تصريحات لافتة من حفل لامين يامال

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الأربعاء، تجديد عقد نجمه الصاعد لامين يامال حتى عام 2031، في حفل أقيم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، إذ ورث الجناح البالغ من العمر 18 عامًا القميص رقم 10، الذي كان يرتديه سابقًا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
واحتفل النادي الكتالوني بالحدث عبر منصاته الرسمية، بنشر فيديو مصحوبًا بتعليق: "رقمنا 10"، في حين عبر يامال عن سعادته قائلًا: "كان هذا حلمًا لي منذ الصغر، أنا وعائلتي سعداء للغاية".
يُعد يامال، الذي يُقارن كثيرًا بميسي نظرًا لخروجهما من أكاديمية لا ماسيا، أحد أبرز العناصر التي أسهمت في تحقيق برشلونة للثلاثية المحلية الموسم الماضي.
وعبّر النجم الشاب عن طموحه الجديد مع برشلونة قائلًا: "هدفي هو الفوز دائمًا، الاستمتاع، ومواصلة التطور".
وأكد يامال ارتباطه العميق بالنادي قائلًا: "برشلونة حياتي، إنه بيتي. أنا هنا منذ أن كنت في السابعة من عمري".
كما يتطلع إلى تقديم المزيد مع الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.
وفي ختام حديثه، أشار يامال إلى جماهير النادي وقال: "أتوق للعب أمام هذا الجمهور في الكامب نو هذا العام. سنمنحهم الكثير من الفرح".
اعتبر لامين يامال أن ارتداء القميص رقم 10 في برشلونة يمثل "حلمًا تحقق"، معترفًا بتأثير الأساطير مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو ودييغو مارادونا على طموحاته.
وقال يامال: "كان حلمي الأول هو بدء مسيرتي مع برشلونة والاستمرار في النمو. والآن، سأحمل شرف ارتداء الرقم 10، وهو حلم لكل طفل نشأ في برشلونة. أنا ممتن جدًا للنادي لثقتهم بي، وحان الوقت لأثبت جدارتي وأحافظ على قيمة هذا الرقم العظيم".
وأضاف: "كل طفل يحلم بأن يمتلك شيئًا من ميسي أو رونالدينيو أو مارادونا... هؤلاء أساطير صنعت التاريخ. سأبذل كل جهدي لمواصلة إرثهم".
وتطرق إلى انتقال الرقم من أنسو فاتي إليه، قائلًا: "ميسي شق طريقه ببراعة، والآن جاء دوري لأكتب فصلي الخاص. سأعمل بكل ما لديّ لإسعاد جماهير البارسا ومواصلة مسيرة العظماء".
وتحدث يامال عن جدته التي رافقته عند دخول الحفل وقال: "جدتي مهمة بالنسبة لي.. أود أن أشكرها على كل ما قدمته".
وأضاف: "تم تأخير التوقيع على عقود التجديد لأنها كانت في المغرب، وكنت مصرا على حضورها لهذا الحفل".
وواصل: "لا يسعني إلا أن أشكرها على ما قامت به من أجلي، وعلى ما ستواصل القيام به".
واختتم: "سأحاول رد الجميل لها شيئا فشيئا، رغم أنني لن أتمكن من رده أبدًا".