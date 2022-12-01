الأرجنتين تهزم بولندا وتتأهل في صدارة مجموعتها إلى ثمن نهائي كأس العالم (فيديو)

فازت الأرجنتين 2-صفر على بولندا بفضل هدفين في الشوط الثاني في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخبان معًا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول بعد الاستراحة بدقيقة واحدة، وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لتنجح الأرجنتين في تعويض إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول.