هل قصد السخرية من مبابي؟.. صحفي يمنح قناع "النينجا" ليامال (فيديو)

رصدت عدسات المصورين مقطع فيديو لأحد الإعلاميين في المنطقة الصحفية المختلطة عقب مباراة إسبانيا وفرنسا، التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي "يورو 2024"، وهو يعطي قناعا للنجم الشاب لامين يامال.

ونجح المنتخب الإسباني في التأهل إلى نهائي منافسات كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بعد أن تغلب (2-1) على فرنسا، في مباراة جمعتهما على ملعب أليانز أرينا.

ويدين منتخب إسبانيا في العودة من التأخر (1-0) إلى الفوز بهدفين لهدف، بالفضل إلى ثنائية لامين يامال وداني أولمو في الدقيقتين 21 و25 على الترتيب، بعد أن افتتح راندال كولو مواني أهداف نصف النهائي لفرنسا في الدقيقة 9.

ووفقا للمقطع المصور قام الصحفي بمنح يامال قناع أحد أبطال مسلسل الكارتون الشهير سلاحف النينجا، وهو ما اعتبره الكثيرون سخرية من كيليان مبابي، نجم فرنسا وريال مدريد، وهو دائما ما اشتهر برمز السلحفاة، كما أن اللقب أصبح لصيقا به أخيرا بعد ارتدائه القناع في البطولة إثر إصابته القوية في الأنف، والتي أثرت على مستواه بشدة، وستدفعه لإجراء جراحة قريبا.

وقام لامين يامال بالحصول على القناع من الصحفي، قبل أن تلتقطه العدسات وهو يضحك، ليقوم المسؤول الإعلامي للمنتخب الذي يرافق اللاعب بأخذ القناع منه.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي الخامس في تاريخه بكأس أمم أوروبا، بعد نسخ 1964، 1984، 2008 و2012، علمًا بأنه يملك 3 ألقاب.

وتقام المباراة النهائية في يورو 2024، الأحد المقبل، فيما ينتظر إسبانيا التعرف إلى منافسه، مساء الأربعاء، عندما يلتقي المنتخبان الهولندي والإنجليزي وجهًا لوجه.

وبات لامين يامال أصغر لاعب يسجل في بطولات اليورو عبر التاريخ في عمر 16 عامًا و362 يومًا، ليصبح الأصغر عبر تاريخ البطولة.