مرشح "رابع" على رئاسة الأهلي السعودي
اشتعل صراع رئاسة نادي الأهلي السعودي بعد إعلان مرشح رابع خوضه الانتخابات بشكل رسمي.
وتترقب جماهير الأهلي إجراء انتخابات النادي قبل بداية موسم جديد مليء بالتحديات للفريق للعودة مجددًا للمنافسة على الألقاب.
وأفادت تقارير إعلامية أن ماجد القثامي استقر على خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة.
وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن رغبة القثامي في خوض هذه التجربة ليصبح منافسًا جديدًا على مقعد الرئاسة.
وكشفت تقارير سابقة عن نية الثلاثي خالد العيسى وأحمد جنة والمستشار أحمد الحصيني الترشح لخوض انتخابات الأهلي في الفترة القادمة على مقعد الرئاسة أيضًا
وأعلن النادي الأهلي، أن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين سيكون خلال المدة من الأحد 23 يونيو حتى الثلاثاء 25 يونيو، على أن يكون فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال المدة من الأربعاء 26 يونيو حتى الخميس 27 يونيو.
وأشار بيان صادر عن الأهلي إلى أن الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيكون يوم الجمعة 28 يونيو، على أن يكون النظر في الطعون المقدمة خلال المدة من السبت 29 يونيو حتى الاثنين 1 يوليو.
وأكد البيان أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين سيكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يوليو، ليكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الخميس 4 يوليو، ثم يفتح باب الطعن في اليوم التالي الجمعة على أن يُنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية يومي السبت والأحد 6و7 يوليو.