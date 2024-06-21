مرشح "رابع" على رئاسة الأهلي السعودي

وأشار بيان صادر عن الأهلي إلى أن الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيكون يوم الجمعة 28 يونيو، على أن يكون النظر في الطعون المقدمة خلال المدة من السبت 29 يونيو حتى الاثنين 1 يوليو.

وأكد البيان أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين سيكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يوليو، ليكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الخميس 4 يوليو، ثم يفتح باب الطعن في اليوم التالي الجمعة على أن يُنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية يومي السبت والأحد 6و7 يوليو.