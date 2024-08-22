عاد إسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليظهر مجددا في مباريات النصر السعودي وخلال مشاركات قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي المباراة الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025، التي تجمع النصر بنادي الرائد على ملعب الأخير، سجل رونالدو الهدف الأول للنصر، في الدقيقة 34 قبل أن يعدل الرائد النتيجة في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 76 سجل النجم البرتغالي الهدف الثاني له ولفريقه قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لكن اللقطة المثيرة للجدل بجانب لقطة إلغاء الهدف، كانت ردة فعل رونالدو بعد هتاف جماهير الرائد باسم ليونيل ميسي.

وتعودت جماهير الأندية أو المنتخبات المنافسة لنادي النصر أو للمنتخب البرتغالي أن تهتف باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كلما لمس كريستيانو رونالدو الكرة وذلك لاستفزازه وتشتيت تركيزه باعتبار المنافسة الشديدة بين النجمين منذ أن كانا يلعبان في الليغا الإسبانية مع ريال مدريد وبرشلونة.

وتوجه رونالدو بعد تسجيل الهدف الثاني (الملغى) إلى مدرجات جماهير الرائد وطلب منهم مزيد ترديد إسم ميسي ثم قفز قفزته الشهيرة عقب تسجيل الهدف.

ولكن فرحة قائد النصر لم تدم طويلا إذ تم إلغاء الهدف بعد أن أثبتت الصور أن الهدف كان مسبوقا بتسلل.

ويشار إلى أن رونالدو الذي سجل 3 أهداف في آخر 3 مباريات مع النصر، يتطلع لإحراز أول لقب رسمي منذ انتقاله للنادي في يناير 2023 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.