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رياضة

اتحاد الكرة العراقي يعلق أنشطته في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا

اتحاد الكرة العراقي يعلق أنشطته في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا
منتخب العراق للشباب
وكالات
وكالات
08 سبتمبر 2024، 3:46 م

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تعليق أنشطته ومشاركاته في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا للعبة؛ بسبب قرار إقصاء فريق الناشئين من قبل نهائي بطولة غرب آسيا.

وجاء القرار بعد قيام اتحاد غرب آسيا، بتوجيه اتهام إلى الاتحاد العراقي، بالتلاعب بأعمار اللاعبين.

وأبدى الاتحاد العراقي استغرابه من قرار اتحاد غرب آسيا باعتبار منتخب الناشئين العراقي خاسرا مباراتيه أمام لبنان والأردن بنتيجتي 3-صفر رغم بلوغه الدور قبل النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد أربع نقاط.

وأصدر الاتحاد العراقي، بيانًا أكد فيه أنه اتخذ قراراه بالانسحاب بسبب "سياسة اتحاد غرب آسيا، والتي وصفها بأنها: "ابتعدت عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي".

وقال الاتحاد العراقي في بيانه: "نستنكر هذا القرار المجحف بحق منتخب الناشئين، فإنه يؤكد احتفاظه بحقه القانوني في الدفاع أمام الاتحادين الآسيوي والدولي".

وأضاف في بيانه: "نمتلك الإثباتات التي تدحض القرار الظالم لاتحاد غرب آسيا، وسينشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامة الموقف".

 

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Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Sunday, September 8, 2024

 

وكان اتحاد غرب آسيا قد أعلن، في بيان نُشر على موقعه أمس السبت، أن لجنة الانضباط تحققت بموجب فحصين طبيين أن لاعب منتخب العراق أحمد علي عبد الله لا يحق له المشاركة ببطولة الناشئين.

وبخلاف اعتبار العراق خاسرا في المباراتين، قررت اللجنة تغريم الاتحاد العراقي واللاعب، وإيقافه 12 مباراة إجمالا. 

وقال الاتحاد إن العقوبة غير قابلة للاستئناف بخلاف مدة الإيقاف.

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