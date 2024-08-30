ألكاراز يودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مبكرا

أطاح الهولندي غير المصنف بوتيك فان دي زاندسكولب بالإسباني كارلوس ألكاراز من الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بنتيجة 6-1 و7-5 و6-4.

ولم يتعاف ألكاراز، الذي لم يكن في أفضل حالاته، من بدايته البطيئة وارتكب العديد من الأخطاء السهلة، ليتلقى أول هزيمة في البطولات الأربع الكبرى بعد 15 انتصارًا متتاليًا شهدت فوزه ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها ألكاراز، الفائز بالفضية الأولمبية في باريس، من الدور الثاني بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ ويمبلدون 2021.

وقال ألكاراز عن منافسه "لا أعرف ماذا يتعين علي القول الآن أولا، أعتقد أنه لاعب رائع.. لم يرتكب الكثير من الأخطاء كما كنت أتوقع، لذا كنت مرتبكا بعض الشيء.. لم أجد التعامل مع هذه المعطيات".

وتأخر اللاعب البالغ عمره 21 عامًا في النتيجة مبكرا عندما فاز منافسه الهولندي بثلاثة أشواط متتالية قدم خلالها أداءً دفاعيًا رائعًا من الخط الخلفي وكسر فان دي زاندسكولب إرسال ألكاراز مجددًا في الشوط السادس في طريقه لحسم المجموعة الأولى.

ولعب ألكاراز ضربة أمامية قوية ليفوز بشوط إرساله في مستهل المجموعة الثانية، لكن معاناة اللاعب الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في حسم النقاط استمرت في شوط إرساله التالي ليتأخر 2-1.

وبعدما غير ألكاراز خططه في استقبال إرسال منافسه، تمكن اللاعب الإسباني من رد الكسر مباشرة، لكن بطل أمريكا المفتوحة 2022 أهدى منافسه كسرا آخر عندما ارتكب خطأ مزدوجا، وهو ما كان كافيا ليمضي الهولندي للفوز بالمجموعة الثانية.

وبعدما غادر أرضية الملعب لفترة وجيزة قبل المجموعة الثالثة، تفاقمت مشكلات ألكاراز بعدما خسر شوط إرساله.

ورغم أن ألكاراز رد الكسر مباشرة، فإن منافسه الهولندي المصنف 74 عالميا استعاد تقدمه وحسم الفوز على الإرسال.

ولم تسعف الكلمات فان دي زاندسكولب، الذي عانى من إصابات في قدمه اليسرى في العامين الماضيين، بعدما حقق أكبر انتصار في مسيرته.

وقال "أعتقد أنني آمنت بحظوظي منذ النقطة الأولى. شعرت ببعض التوتر، لكن إذا أردت التغلب على أحد هؤلاء اللاعبين، فعليك أن تحافظ على هدوئك بصورة لا تصدق وأن تحافظ على تركيزك".