يتقدمهم لامين يامال وإندريك.. أغلى 15 لاعبًا شابًا في العالم بعمر 18 عامًا

في جميع أنحاء العالم، تسعى أكبر الأندية دائمًا للتفوق على خصومها من خلال التعاقد مع أفضل اللاعبين الواعدين، حيث إن الاستثمار في أسهمك مبكرًا يمكن أن يحقق مكاسب أكبر.

وكشف موقع "givemesport" عن قائمة تضم 15 لاعبًا هم الأكثر قيمة في عالم كرة القدم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالاستعانة ببيانات وأرقام موقع "Transfermarkt".

15- أنغلو غابرييل (13 مليون يورو)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي مؤخرا التعاقد مع الجناح البرازيلي الموهوب أنجيلو غابرييل قادما من صفوف سانتوس بصفقة انتقال دائمة.

غابرييل يبلغ من العمر 18 عاما، حيث وُلد في مدينة برازيليا يوم 21 ديسمبر 2004، ويلعب في مركز الجناح الأيمن.

وخاض أنجيلو 129 مباراة مع الفريق الأول لسانتوس في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف وقدَّم 10 تمريرات حاسمة.