يتقدمهم لامين يامال وإندريك.. أغلى 15 لاعبًا شابًا في العالم بعمر 18 عامًا
في جميع أنحاء العالم، تسعى أكبر الأندية دائمًا للتفوق على خصومها من خلال التعاقد مع أفضل اللاعبين الواعدين، حيث إن الاستثمار في أسهمك مبكرًا يمكن أن يحقق مكاسب أكبر.
وكشف موقع "givemesport" عن قائمة تضم 15 لاعبًا هم الأكثر قيمة في عالم كرة القدم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالاستعانة ببيانات وأرقام موقع "Transfermarkt".
15- أنغلو غابرييل (13 مليون يورو)
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي مؤخرا التعاقد مع الجناح البرازيلي الموهوب أنجيلو غابرييل قادما من صفوف سانتوس بصفقة انتقال دائمة.
غابرييل يبلغ من العمر 18 عاما، حيث وُلد في مدينة برازيليا يوم 21 ديسمبر 2004، ويلعب في مركز الجناح الأيمن.
وخاض أنجيلو 129 مباراة مع الفريق الأول لسانتوس في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف وقدَّم 10 تمريرات حاسمة.
14- ستيفان بايتيتش (13 مليون يورو)
لم يكلّف بايتيتش (18 عامًا) ليفربول الإنجليزي سوى 250 ألف جنيه إسترليني لضمه من سيلتا فيغو عام 2021، وبالنظر إلى هامش التطور المتصاعد لديه، فإن النادي قد اكتسب لاعبًا مميزًا بتكلفة قليلة للغاية.
وأبرز ما يميّز بايتيتش قدرته في التدرج بالكرة والمراوغة، كما أنه يحتفظ بالكرة تحت قدميه بقوة.
13-أردا غولر (15 مليون يورو)
انضم اللاعب التركي الشاب أردا غولر إلى ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تألق بشكل كبير في الدوري المحلي الممتاز وأصبح من أهم نجوم كرة القدم التركية الواعدين.
ونجح غولر، البالغ 18 عاما، في إظهار موهبته الحقيقية مع فريقه فنربخشة والمنتخب التركي في عدد قليل من المباريات خلال الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار كشافة الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يقع اختياره على ريال مدريد مفضلا إياه على غريمه برشلونة، ليوقع مع الميرنغي لمدة 6 مواسم.
12-ديزيري دوي (15 مليون يورو)
يعد الشاب ديزيري دوي، البالغ 18 عاما، لاعب فريق رين الفرنسي، محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، نظرا لتألقه في الدوري الفرنسي الذي يمنح العديد من الشباب فرصة لإظهار مواهبهم، وأصبح أول لاعب من مواليد عام 2005 يسجل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي.
11-إيفان فريسنيدا (15 مليون يورو)
فريسيندا البالغ من العمر 18 عامًا، لاعب فريق بلد الوليد السابق وسبورتنغ لشبونة الحالي، جذب الأنظار إليه بقوة حيث كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها آرسنال وبرشلونة.
فريسنيدا خرج من ناشئي ريال مدريد نحو ناشئي ليغانيس قبل أن ينتقل إلى بلد الوليد، ثم سبورتنغ لشبونة.
10-آرثر فيرميرين (17 مليون يورو)
لعب لاعب خط الوسط البلجيكي 3130 دقيقة رائعة مع رويال أنتويرب الموسم الماضي، وكان مرتبطًا بأن يكون خليفة سيرجيو بوسكيتس على المدى الطويل في برشلونة.
ويملك لاعب الوسط البلجيكي الواعد صفات جيدة على مستوى إخراج الكرة والتمركز، وهو ناضج جدًا بالنسبة لعمره وخصائصه مثيرة للإعجاب ويتشابه في بعض الأشياء مع بوسكيتس.
وسبق أن دخل فيرميرين ضمن أجندة مانشستر يونايتد، الذي اتصل بممثلي اللاعب بالفعل، ويُعتقد أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ مغرم بصفات اللاعب.
9-إلياس بن الصغير (18 مليون يورو)
إلياس بن صغير هو صانع ألعاب، وُلد عام 2005 في فرنسا من أبوين مغربيين، وتم وضع اللاعب تحت رادار وليد الركراكي، مدرب "أسود الأطلس"، حيث أصبح مرشحا بقوة لخوض أولمبياد باريس 2024 رفقة المنتخب المغربي الأولمبي، قبل ضمّه لصفوف المنتخب المغربي الأول.
وشارك اللاعب المغربي مع موناكو في 13 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، أسهم فيها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
8-ريكو لويس (20 مليون يورو)
نجم مانشستر سيتي الصاعد بقوة، بعمر 18 عامًا فقط، حيث وقع مؤخرا عقدا لمدة 5 سنوات للاحتفاظ به داخل صفوف "السيتيزن" خوفًا من إغراءات الأندية الأوروبية، ليدعم مركزي الظهير وخط الوسط للفريق السماوي الموسم الجاري 2023-2024.
وانضم لويس، الذي بإمكانه أن يلعب في خطي الدفاع والوسط، إلى أكاديمية نادي مدينة مانشستر في سن ثمانية أعوام، وتدرج في الفئات العمرية ليرتقي إلى الفريق الأول.
7-ماتيس تيل (20 مليون يورو)
بايرن ميونخ الألماني أعلن مؤخرا التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب ماتياس تيل، قادمًا من نادي ستاد رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
قيمة صفقة ماتياس تيل صاحب الـ 18 عاما، وصلت إلى 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كمتغيرات قابلة للتحقق خلال الفترة المقبلة.
وماتياس تيل مهاجم فرنسي من مواليد عام 2005، حيث إنه من شباب نادي ستاد رين الفرنسي، وتم تصعيده في الصيف الماضي إلى الفريق الأول للنادي.
وسجل المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا هدفين في ثلاث مباريات لناديه هذا الموسم، على الرغم من لعبه لمدة 34 دقيقة فقط.
6-وارن زائير إيمري (20 مليون يورو)
زائير إيمري هو أحدث خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يصبح نجمًا محتملًا للنادي.
وانضم إيمري إلى أكاديمية باريس سان جيرمان في عام 2014، وهو في الثامنة من عمره، وقد لعب بانتظام في الفئات العمرية الأعلى.
ويلعب زائير إيمري كلاعب خط وسط مدافع في فريق باريس سان جيرمان.
وحصل زائير إيمري على عقده الاحترافي مع سان جيرمان العام الماضي، حيث ربطه فريق العاصمة الفرنسية بعقد حتى نهاية يونيو 2025.
ويمتلك لاعب خط الوسط الفرنسي، اهتماماً من العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، حيث كان يرغب فريق آرسنال الإنجليزي في ضمه.
5-لامين يامال (25 مليون يورو)
يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، ارتقى في صفوف أكاديمية لا ماسيا بسهولة، وفي النهاية حصل على مباراته الدولية الأولى في نادي برشلونة عندما كان عمره 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا فقط، وهو ما أصبح بدوره رقمًا قياسيًا للبلوغرانا، حتى الآن هذا الموسم، قدم يامال تمريرتين حاسمتين، لكن هذا مجرد أمر بسيط مما يستطيع النجم الشاب تحقيقه نظرًا لسجله التهديفي الرائع في تشكيلة شباب برشلونة الأسطورية.
4-إندريك (25 مليون يورو)
الموهبة القادمة لريال مدريد، من المقرر أن ينضم للميرنغي في صيف 2024، نال إعجاب العديد من المتابعين في ظل تألقه مع فريقه البرازيلي بالميراس.
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع إندريك في 15 ديسمبر 2022 في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو، إضافة إلى 25 مليونا أخرى كمتغيرات، على أن ينضم إلى الفريق "الملكي" بشكل رسمي صيف عام 2024 علما بأنه سيحتفل بوصوله إلى سن 18 عاما في 21 يوليو المقبل.
3-يوسف موكوكو (30 مليون يورو)
أعلن بروسيا دورتموند، في يناير الماضي، تمديد عقد المهاجم الألماني ذي الأصل الكاميروني "يوسف موكوكو" لمدة 3 سنوات قادمة، حتى صيف عام 2026، ليقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه.
موكوكو انضم إلى صفوف فريق الناشئين في دورتموند قادماً من سانت باولي في عام 2016، وسجل 141 هدفاً في 88 مباراة فقط قبل انتقاله إلى الفريق الأول.
شارك المهاجم الألماني للمرة الأولى في إحدى مباريات الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر 2020 قبل احتفاله بعيده الـ16، ليصبح أصغر لاعب يخوض غمار منافسات البوندسليغا.
وبعد 27 يوماً من إنجازه التاريخي، سجل هدفه الأول في الدرجة الاولى، ليعود ويدوّن اسمه في سجلات الأرقام القياسية كأصغر هداف في تاريخ الدوري. وسجل موكوكو 6 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة في موسم 2022-2023.
2-إيفان فيرغسون (30 مليون يورو)
خضع فيرغسون سابقا لتجارب في كل من ليفربول ومانشستر يونايتد عندما كان أصغر سنًا لكنه اختار الانتقال إلى برايتون، وفي آخر مباراة للاعب الشاب ضد نيوكاسل يونايتد أظهر جودته على أعلى مستوى حيث سجل ثلاثية ليرفع رصيده مع النادي إلى 14 هدفًا في 33 مباراة.
1-فيتور روكي (32 مليون يورو)
انضم اللاعب فيتور روكي إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لكنه سيلتحق بصفوف الفريق في موسم 2025/2024، على أن يمتد عقده حتّى موسم 2031/2030، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو.
ويبلغ فيتور روكي من العمر 18 عامًا، وينشط في خط المقدمة، كما يعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين.
ارتدى قميص نادي أتلتيكو باراناينسي عام 2022، وعلى الصعيد الدولي، قاد هجوم منتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة، هذا العام، وقد أنهى البطولة بصفته هدافًا لها برصيد 6 أهداف.