سرقة مجوهرات بـ100 ألف يورو من منزل مدرب كريستيانو رونالدو

تعرض منزل المدرب روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، لسطو مسلح أسفر عن سرقة مجوهرات وساعات، وفق ما أكدته وسائل إعلام برتغالية.

وأشارت شبكة "سي إن إن البرتغال" إلى أن اللصوص تمكنوا من دخول المنزل الواقع في منطقة كاشكايش بضواحي لشبونة عبر المطبخ.

فيما ذكرت قناة "سيك نوتيسياس" أن عملية الاقتحام تمت بعد كسر إحدى النوافذ.

وأشارت إلى أن المسروقات، التي سرقها اللصوص من منزل مدرب كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال، تقدر قيمتها بـ100 ألف يورو.

ويبلغ مارتينيز 52 عامًا، ويتولى تدريب المنتخب البرتغالي منذ يناير 2023.

ويستعد حاليًا مع فريقه لخوض مباراتين مهمتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام أيرلندا والمجر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.