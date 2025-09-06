محمد صلاح يتوسط لحل أزمة كبرى لحسام حسن

تدخل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، لحل أزمة كبرى للمدرب حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وحقق منتخب مصر فوزاً سهلاً على حساب إثيوبيا بنتيجة 2-0 مساء أمس الجمعة في الجولة السابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

وسجل صلاح هدف التقدم في الدقيقة 41 ثم أحرز اللاعب عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 من ضربتي جزاء.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب قبل 3 جولات من نهاية مشوار التصفيات بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب منافسيه.

وبحسب مصادر في الاتحاد المصري فإن صلاح تواصل مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لحل أزمة حسام حسن مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان المدير الفني وأحمد حسن مدير المنتخب وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

واشتعلت الخلافات بين الجهازين بعد مقطع فيديو نشره الحضري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ينادي خلاله أحمد حسن بلقب العميد الأصلي وهو ما يراه البعض استفزازاً لحسام حسن بوصفه عميد لاعبي العالم سابقاً قبل أحمد حسن.

وأوضحت المصادر أن صلاح تحدث مع أبو ريدة حول تداعيات هذه الأزمة خاصة أنها استحوذت على تركيز لاعبي منتخب مصر الأول مطالباً بحل الأمر في أسرع وقت وتصفية الخلافات بين المنتخبين.

وأشارت إلى أن أبو ريدة وعد صلاح بحل الأمر والتدخل لتصفية الخلافات مطالباً اللاعبين بالتركيز في مباراة بوركينا فاسو المقررة يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة.

ويتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 رسمياً حال فوزه على بوركينا فاسو.