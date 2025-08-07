بعد هروبه من الزمالك.. تقديم "ناري" لتيدي أوكو مع الرياض (فيديو)

أعلن نادي الرياض السعودي رسميًا تعاقده مع تيدي أوكو، لاعب نادي لوزيرن السويسري، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان تيدي أوكو على وشك الانتقال إلى نادي الزمالك، فقد وقع على اتفاقية تعاقد، لكنه تراجع لاحقًا وقرر الانتقال إلى نادي الرياض السعودي بدلاً من ذلك.

وأكد نادي الزمالك حصوله على مبلغ مالي نظير السماح لتيدي أوكو بالانتقال إلى نادي الرياض، إذ لم يكن بإمكانه الترحيل دون موافقة النادي الأبيض.

ويرتبط أوكو بعقد مع لوزيرن حتى 30 يونيو 2026، وقد قضى الموسم الماضي 2024-2025 معارًا إلى فريق لوزان السويسري.

فيديو ناري

نشر نادي الرياض مقطع فيديو دراماتيكي يظهر أوكو وهو يقرأ في جريدة تتحدث عن إخفاقه في اجتياز الكشف الطبي قبل التوقيع مع نادٍ عربي، مع وجود خلفيات صوتية لبرامج مصرية تناقش إخفاق انتقاله دون ذكر اسم الزمالك.

وبعد ذلك، أحرق أوكو الجريدة التي ذكرت إخفاقه في الكشف الطبي.

وأخيرَا أحضر "قهوة عربية"، المشروب الشهير في الخليج، رمزًا لبداية عهده الجديد مع نادي الرياض.