وبخهم بصوت مرتفع.. ريبيرو يوجه اتهاما خطيرا لزيزو

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، ضيقه الشديد وانفعل بقوة على اللاعبين عقب التعادل مع غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المحلي.

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي مع غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، ليواصل الفريق الأحمر فقد النقاط؛ إذ فقد 4 نقاط من 3 مباريات.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الخامسة محتلا المركز السادس، بينما وصل غزل المحلة إلى النقطة الرابعة.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "ريبيرو كان منفعلا على كل اللاعبين عقب اللقاء وسمع صوته بعض المتواجدين خارج الغرفة، وحمّل اللاعبين مسؤولية التعادل؛ لأنهم على حدّ وصفه لم يلتزموا بالتعليمات الفنية التي ألزمهم بها، وكان أهمها تحركهم دون الكرة والفردية في الأداء".

وأضاف التقرير، أن كلام ريبيرو كان موجها تحديدا إلى أحمد سيد (زيزو)، لاعب الفريق، حيث اتهمه بأنه تسبب في تعطيل أداء الفرقة وكان يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.