بوسطن يتقدم على دالاس في افتتاح جولات نهائي دوري السلة الأمريكي (فيديو)

بمشاركة لاعبه كريستابس بورزينغيس العائد بعد غياب طويل استمر 37 يوما بسبب الإصابة فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه دالاس مافريكس 107-89 في المباراة الأولى بينهما في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبسبب إصابة في الساق اليمنى غاب بورزينغيس عن 10 مباريات لفريقه، بينما يشارك في الدور النهائي للبطولة للمرة الأولى خلال مسيرته.

وبهذا الانتصار يتقدم بوسطن 1-صفر في النتيجة الإجمالية لنهائي البطولة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.