قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الجمعة إن بلاده ستسعى لاستضافة الأولمبياد في عام 2040 أو 2044، وذلك بعد أيام من تصريحات مسؤولين مصريين، برغبة البلاد في استضافة البطولة.

وقالت مصر أيضًا إنها ستتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036 أو 2040.

وقال توسك إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الهدف واقعيًّا بالنسبة لبولندا.

ورغم ذلك، قال إنه يعتقد أنه يمكنه فعل كثير حتى تستضيف بلاده الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال توسك للصحفيين في مؤتمر صحفي بشأن تحديث ملاعب كرة القدم: "مع وضع القرارات الأولية بالحسبان، وإعلان اللجنة الأولمبية الدولية، يمكننا الحديث عن عام 2040 أو 2044".

واستضافت بولندا بالاشتراك مع أوكرانيا بطولة أوروبا لكرة القدم عام 2012، واستضافت الصيف الماضي دورة الألعاب الأوروبية، ولكن لم يسبق لها استضافة الألعاب الأولمبية من قبل.

وكانت الحكومة البولندية السابقة قالت إنها ستتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد عام 2036.

وستستضيف لوس أنغلوس الألعاب المقبلة عام 2028، على حين ستستعد مدينة برزبين الأسترالية لاستضافة الأولمبياد عام 2032.