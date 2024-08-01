يبدو أن خوان مارتينيز، نجم ريال مدريد الشاب، يسعى لترسيخ قدميه بقوة في التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، الذي أشاد بالفعل باللاعب، عقب مواجهة ميلان الودية، التي جمعت الفريقين، فجر الخميس.

وبدأ ريال مدريد فترته التحضيرية في معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية، بالخسارة بهدف دون رد أمام ميلان.

سجل هدف المباراة الوحيد نجم ميلان صامويل شوكويزي في الدقيقة 55.

ومن المقرر أن يخوض "الميرنغي" لقاء الكلاسيكو، فجر الأحد المقبل، ضد الغريم التقليدي برشلونة، على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي.

ويُشبه اللاعب الشاب خوان مارتينيز صاحب الـ16 عامًا، بالنجم المخضرم سيرجيو راموس، لاعب الميرنغي السابق، حيث إنهما ليسا قريبين في الشبه فقط، ولكن في التدخلات القوية والالتحامات بالملعب واستخلاص الكرات من الخصوم، كما يتميز "مارتينيز" بتدخلاته القوية في الألعاب الهوائية، بفضل طوله البالغ 1.88 متر.

وأظهر اللاعب جودته أمام ميلان في أكثر من كرة، وكان ندا قويا للاعبين ميلان الإيطالي، حيث خاض 45 دقيقة.

وأثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عقب المباراة على موهبة خوان مارتينيز، واعتبر أن العمل الذي قامت به الأكاديمية في تطويره كان ممتازًا.

وقال أنشيلوتي: "اللاعب لديه الإمكانات، وكل ما يحتاجه قلب الدفاع، إنه جيد في التعامل مع الكرة، ومنتبه للغاية، لديه أشياء كثيرة يجب تحسينها، لكن قد يكون له مستقبل في ريال مدريد".

ويلعب خوان مارتينيز أيضا في منتخب إسبانيا للناشئين (دون 17 عاما) وشارك في كأس أمم أوروبا لتلك الفئة خلال شهر مايو الماضي.

وحاول ريال مدريد، التعاقد مع قلب دفاع جديد هذا الصيف، بعد رحيل ناتشو، لكنه لم يضم حتى الآن سوى الثنائي الهجومي إندريك وكيليان مبابي.