التعادل السلبي يحسم مواجهة الصين وطاجيكستان في كأس آسيا

تعادل منتخبا الصين وطاجيكستان سلبيا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا، بعدما ألغى الحكم هدفا لمنتخب الصين في قرار مثير للجدل.

وحاول منتخب طاجيكستان، الذي يخوض كأس آسيا للمرة الأولى، تسجيل الهدف الأول في مشواره بالبطولة خاصة في الشوط الأول لكن معظم تسديدات لاعبيه جاءت بعيدة عن مرمى الصين.

وانقلبت الأمور لصالح الصين في آخر ثلث ساعة من المباراة، عندما زاد من الضغط محاولا تسجيل هدف يخطف به النقاط الثلاث.

وسدد البديل زو جين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لكن حارس طاجيكستان تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.