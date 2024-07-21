أعلن الحارس السعودي حسين شيعان، حارس مرمى الهلال والنصر الأسبق تعافيه من الإصابة بسرطان الدم، بعد صراع طويل مع المرض، ولكن اللاعب انتصر في نهاية الأمر.

وقال شيعان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، الحمد لله من قبل ومن بعد، تم خروجي من المستشفى بعد أن منّ الله عليّ بالشفاء، والحمد لله على كل حال".

وأضاف: "بيّض الله وجه كل من تعنى وزارني واللي اتصل، وكل من دعى لي بظهر الغيب، والله لا يريكم مكروه في عزيز".

وكان حسين شيعان قد دخل المستشفى في أكتوبر الماضي، من أجل العلاج من إصابة بسرطان الدم، ليعلن شفاءه من إصابته بسرطان الدم، بعد 6 أشهر من العلاج.

ولعب حسين شيعان للشباب والاتفاق والهلال والنصر والتعاون، وكان نادي الأخدود آخر محطاته قبل إصابته بالمرض اللعين في 2023.

وخاض حسين شيعان 80 مباراة رسمية مع مختلف الأندية السعودية، في المسابقات كلها.