تجرى، اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أسفرت عن مجموعات قوية وصدامات مثيرة في النسخة الأولى للبطولة القارية بنظامها الجديد.

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مشاركة 24 فريقًا يتم تقسيمها إلى مجموعتين القسم الشرقي والقسم الغربي، وتضم كل مجموعة 12 فريقًا.

وتتنافس الأندية في كل مجموعة بنظام الدوري، ويواجه كل فريقه 8 أندية مختلفة، 4 مباريات منهم ستقام على أرضه و4 أخرى خارج الديار.

وتتأهل 8 أندية عن كل مجموعة لتبدأ منافسات دور الستة عشر بمواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب بين القسمين الشرقي والغربي.

يشار إلى أن نادي العين الإماراتي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي بث مباشر لقرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة:

الإماراتي أحمد عبد الله علي نجم العين السابق يشارك في مراسم سحب القرعة.

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شرح آلية قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

نتيجة القرعة

الهلال السعودي يواجه خارج دياره ضد العين والوصل الإماراتيين والسد والريان القطريين ويلعب على أرضه ضد بيرسبوليس الإيراني والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني والغرافة القطري.

ويلعب الأهلي السعودي على أرضه ضد بيرسبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة بينما يخرج لمواجهة السد والعين والريان والوصل.

ويلتقي النصر على أرضه كلاً من الريان والسد والعين والوصل بينما يخرج لمواجهة الشرطة والاستقلال وبيرسبوليس والغرافة.

ويواجه العين حامل اللقب على ملعبه ضد الهلال والسد والريان والأهلي بينما يخرج للعب ضد باختاكور والشرطة والنصر والغرافة.