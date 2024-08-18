قال أوليفييه ليتانغ، رئيس نادي ليل، إن أنجيل غوميز، لاعب خط وسط الفريق، يتعافى بشكل جيد بعد نقله إلى المستشفى بسبب إصابة خطيرة في الرأس أفقدته الوعي خلال مواجهة على ملعب رانس، أمس السبت، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتوقفت المباراة لأكثر من 30 دقيقة بسبب تلقي غوميز (23 عامًا) العلاج على أرض الملعب بعد اصطدامه بلاعب خط وسط رانس أمادو كوني في الدقيقة 11، وخرج على نقالة، بينما هتف مشجعو الناديين باسم لاعب مانشستر يونايتد السابق.

واستكملت المباراة بعد طرد كوني وإضافة 34 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، وفاز ليل 2-صفر بعدما سجل بافود دياكيتي وجونثان ديفيد هدفًا في نهاية كل شوط.

وقال ليتانغ بعد المباراة: "أنجيل غوميز يتحسن بشكل جيد، ولكننا سننتظر لمعرفة كيف سيقضي الليلة، مع خضوعه لفحوصات إضافية، قبل أن نقول إننا لدينا نهاية سعيدة".

وقال برونو جينيسيو، مدرب ليل، إنه علم فورًا أن الإصابة خطيرة وقد شعر بالإحباط لأن العلاج الطبي على أرض الملعب لم يتم بشكل أسرع.

وقال جينيسيو في مقابلة بعد المباراة: "كنا خائفين للغاية، الأخبار الأخيرة مطمئنة إلى حد ما، ولكن من الأفضل أن نكون حذرين.

"كنت غاضبًا، لأنه من الصعب رؤية أحد لاعبيك على أرض الملعب، نقضي الكثير من الوقت معًا، نحن عائلة، ورؤية أحد لاعبينا يتعرض للهجوم، لأنه هجوم، أمر صعب للغاية".