رسميا.. لامين يامال يصبح أصغر لاعب يشارك في كأس أمم أوروبا

أصبح موهبة المنتخب الإسباني ونادي برشلونة لامين يامال أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ كأس أمم أوروبا على الإطلاق وذلك عندما دخل أساسيا مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا يوم السبت ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

واختار المدرب الإسباني، دي لا فوينتي، نجم برشلونة في خط هجوم منتخب لاروخا منذ البداية، ليصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في نهائيات المسابقة القارية وذلك بعمر 16 عامًا و338 يومًا.