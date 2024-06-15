رسميا.. لامين يامال يصبح أصغر لاعب يشارك في كأس أمم أوروبا
أصبح موهبة المنتخب الإسباني ونادي برشلونة لامين يامال أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ كأس أمم أوروبا على الإطلاق وذلك عندما دخل أساسيا مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا يوم السبت ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.
واختار المدرب الإسباني، دي لا فوينتي، نجم برشلونة في خط هجوم منتخب لاروخا منذ البداية، ليصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في نهائيات المسابقة القارية وذلك بعمر 16 عامًا و338 يومًا.
ونجح يامال في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي في النهائيات الماضية عندما شارك وعمره 17 عاما و246 يوما.
وسيكون يامال الآن أمام مجموعة من التحديات والأرقام الشخصية غير المسبوقة، إذ يطمح لأن يصبح أصغر هداف في تاريخ كأس أوروبا، وهو الإنجاز الذي لا يزال يحتفظ به السويسري يوهان فونلانثين، الذي سجل هدف منتخب بلاده في الهزيمة 3-1 أمام فرنسا وهو بعمر 18 عاماً و 141 يوماً.
كما يبدو جوهرة برشلونة أمام فرصة أخرى ليكون أصغر لاعب يتوج باليورو، وفي حال تتويج فرنسا بمشاركة يامال سيتجاوز الأخير رقم البرتغالي ريناتو سانشيز الذي توج بيورو 2016 أمام فرنسا وهو بعمر 18 عاما و328 يوما.