بعد حضورهم الضعيف بالمدرجات.. ماذا طلب محمد صلاح من جماهير مصر؟ (فيديو)
طلب محمد صلاح قائد مصر من جماهير بلاده العودة لمساندة المنتخب الوطني في رحلته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، مطلع العام المقبل.
وسجل صلاح هدفين في كل شوط، ليقود مصر لتحقيق انتصار ساحق بنتيجة 6-صفر على ضيفتها جيبوتي في مستهل التصفيات الأفريقية.
وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أتمنى عودة الجماهير، لأن مشهد الحضور في الملعب لم يكن في أفضل حالاته".
وأضاف: "أتمنى أن تعود الجماهير لمساندة المنتخب، لأنها تساند الأندية بشكل أكبر... وألا يكونوا معنا في مباراة حسم الصعود فقط".
وحضر بضعة آلاف للمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس.
وبسؤاله عن الأداء أمام جيبوتي، قال مهاجم ليفربول: "الأداء كان جيدًا، والنتيجة مهمة".
وأضاف صلاح: "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة، وقلت إن الفرق الكبرى حين تغيب عن كأس العالم تكون مبارياتها في بداية التصفيات صعبة".
وتابع: "كنا في قمة تركيزنا، و(جيبوتي) كانت منافسًا صعبًا، لكننا استطعنا اختراق الدفاع، وحققنا نتيجة جيدة".
ولم تنجح مصر في بلوغ كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.
وأبدى صلاح رغبته في الفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد الفشل في تحقيقها رغم قيادة المنتخب للوصول للنهائي عامي 2017 و2021.
وقال صلاح: "لم نكن موفقين في البطولة الماضية، ولدينا مدرب جيد، وانتصرنا في أغلب المباريات... إن شاء الله سنواصل ونفوز بالبطولة".
ورفع صلاح رصيده إلى 15 هدفًا ليكون هداف مصر على مر العصور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وأبدى اللاعب، البالغ من العمر31 عامًا، سعادته بالرقم القياسي، لكنه يعتقد أن تحقيق نتيجة إيجابية كان "مهمًا".
وأضاف صلاح: "الأولوية تكون للنتيجة... سجلنا عدة أهداف، وهو ما ساعد اللاعبين على إحراز الأهداف، لكن بالطبع سعيد بأهدافي".
وتستعد مصر للسفر لمواجهة سيراليون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية للتصفيات.
وتتنافس مصر مع موزامبيق، وغانا، والرأس الأخضر، ضمن المجموعة الثانية لكأس الأمم.