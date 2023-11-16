بعد حضورهم الضعيف بالمدرجات.. ماذا طلب محمد صلاح من جماهير مصر؟ (فيديو)

وسجل صلاح هدفين في كل شوط، ليقود مصر لتحقيق انتصار ساحق بنتيجة 6-صفر على ضيفتها جيبوتي في مستهل التصفيات الأفريقية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أتمنى عودة الجماهير، لأن مشهد الحضور في الملعب لم يكن في أفضل حالاته".

وأضاف: "أتمنى أن تعود الجماهير لمساندة المنتخب، لأنها تساند الأندية بشكل أكبر... وألا يكونوا معنا في مباراة حسم الصعود فقط".

وحضر بضعة آلاف للمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس.