كريستيانو رونالدو في تصفيات كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عودته للمباريات الدولية عندما يقود منتخب بلاده اليوم السبت في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026، وذلك بمواجهة منتخب أرمينيا في المجموعة السادسة.

وسيكون المنتخب البرتغالي وكريستيانو رونالدو أمام فرصة الفوز وتعزيز رقم أسطورة الكرة العالمية كأحسن هداف في تاريخ كرة القدم وفي سباق الهدافين الدوليين.

وضمن تصفيات منطقة أوروبا تلعب إنجلترا مع أندورا في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الحادية عشرة.

وفي التصفيات الإفريقية، يختتم منتخب نيجيريا منافسات الجولة السابعة عندما يلعب ضد رواندا.

كما تدور اليوم السبت مباراة ودية بين منتخبي مصر وتونس لأقل من 23 عاما.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس العالم ـ أوروبا:

أرمينيا ـ البرتغال ـ الساعة 07.00 مساء ـ beIN SPORTS 1

إنجلترا ـ أندورا ـ الساعة 07.00 مساء ـ beIN SPORTS 1

تصفيات كأس العالم ـ إفريقيا

نيجيريا ـ رواندا ـ الساعة 07:00 مساء ـ SSC Extra 1 HD

مباراة ودية:

مصر ـ تونس ـ الساعة 08:00 مساء ـ