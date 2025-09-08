القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة غداً الثلاثاء ضد بوركينا فاسو في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو، الذي يستضيف مباراة الغد على ملعبه.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى الفوز للتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة السابعة على حساب إثيوبيا بنتيجة 2-0، يوم الجمعة الماضي.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة المباراة في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت 1" وهي مفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وأعلنت قناة mbc masr2 المفتوحة أيضاً بث المباراة بعد حصولها على حقوقه.

وتبث المباراة أيضاً عبر قناة ssc الناقلة لتصفيات كأس العالم، بجانب منصة شاهد؛ وهي قناة ليست مفتوحة وتتم مشاهدتها عبر اشتراك شهري.