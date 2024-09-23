نجم الأهلي طرابلس يوجه رسالة لمدربه بعد الإقالة (صورة)

وجه سند الورفلي، نجم الأهلي طرابلس الليبي، رسالة إلى مدربه التونسي شكري الخطوي، بعد ساعات من إقالته من منصبه مديرا فنيا للفريق.

ونشر الورفلي صورة تجمعه بالمدرب التونسي قائلًا عبر حسابه بموقع إنستغرام "شكراً على كل شيء أيها المدرب، كنت سعيدًا بالعمل معك.. كل الاحترام لك".

وأقيل شكري الخطوي من منصبه بعد الخروج المرير والمبكر لفريق الأهلي طرابلس من دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الحالي.

وفشل الأهلي طرابلس في تخطي عقبة سيمبا التنزاني بعد التعادل دون أهداف في ليبيا، قبل الخسارة بنتيجة 1-3 في لقاء الإياب الذي أقيم في تنزانيا.

ولم تفلح التدعيمات التي أبرمها النادي الليبي في مواصلة المشوار بالبطولة القارية رغم التعاقد مع صفقات مميزة، على رأسها الأنغولي مابولولو والتونسي غيلان الشعلالي والليبي حمدو الهوني.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي طرابلس هوية مديره الفني الجديد خلال الأيام القادمة قبل انطلاق منافسات الدوري المحلي.

يشار إلى أن سند الورفلي خاض تجربة مع الرجاء المغربي، قبل أن يعود للدوري الليبي مع الأهلي طرابلس.

وودعت الأندية الليبية مبكرًا منافسات البطولات القارية، بعد خروج النصر والأهلي بنغازي من الدور التمهيدي لدوري الأبطال، إلى جانب خروج الهلال والأهلي طرابلس من دور الـ32.