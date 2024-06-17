من هي زوجة بوغبا التي أدت معه مناسك الحج؟ (صورة)

أثارت عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي ساليوس، زوجة نجم المنتخب الفرنسي الشهير بول بوغبا، الجدل عندما نشرت صورا لها مع زوجها على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام" وهما يؤديان مناسك الحج.

وحظيت الصورة التي نشرتها العارضة البوليفية بتفاعل منقطع النظير على منصات التواصل؛ فقد حصدت أكثر من 166 ألف علامة إعجاب على "إنستغرام"، عندما ظهرت ماريا وبول أمام الحرم المكي يؤديان مناسك الحج لهذا العام.

ويُعرف بوغبا، الذي تم إيقافه في مارس الماضي لمدة 4 سنوات عن كرة القدم بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم، عندما كان يلعب في يوفنتوس، في بداية موسم 2023 ـ 2024.

لكن النجم الفرنسي، الذي لمع في أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس، ظهر باستمرار مع زوجته البوليفية النشيطة على منصات التواصل، التي كثيرا ما شاركت معجبيها صورها الخاصة مع زوجها أو مع ابنهما.