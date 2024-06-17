من هي زوجة بوغبا التي أدت معه مناسك الحج؟ (صورة)
أثارت عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي ساليوس، زوجة نجم المنتخب الفرنسي الشهير بول بوغبا، الجدل عندما نشرت صورا لها مع زوجها على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام" وهما يؤديان مناسك الحج.
وحظيت الصورة التي نشرتها العارضة البوليفية بتفاعل منقطع النظير على منصات التواصل؛ فقد حصدت أكثر من 166 ألف علامة إعجاب على "إنستغرام"، عندما ظهرت ماريا وبول أمام الحرم المكي يؤديان مناسك الحج لهذا العام.
ويُعرف بوغبا، الذي تم إيقافه في مارس الماضي لمدة 4 سنوات عن كرة القدم بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات في كرة القدم، عندما كان يلعب في يوفنتوس، في بداية موسم 2023 ـ 2024.
لكن النجم الفرنسي، الذي لمع في أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس، ظهر باستمرار مع زوجته البوليفية النشيطة على منصات التواصل، التي كثيرا ما شاركت معجبيها صورها الخاصة مع زوجها أو مع ابنهما.
وكان بوغبا أعلن في سنة 2019 زواجه رسميا من الحسناء البوليفية المولودة في البرازيل ماريا زولاي ساليوس، التي تبلغ من العمر 29 عاما.
ومنذ زواجها، أصبحت ساليوس تعتنق الدين الإسلامي، إذ ظهرت عبر حساباتها على منصات التواصل في كثير من المناسبات الدينية، حيث أديا مناسك العمرة في شهر رمضان، كما ظهرا معا في عيد الأضحى المبارك وكانت زوجته ماريا ترتدي الحجاب.
وسبق للحسناء البوليفية الحاملة أيضا للجنسية البرازيلية أن نشرت صورا مع بول بوغبا وهما يحتفلان بعيد ميلادها الثامن والعشرين، مرتديةً الحجاب.
وعلق بوغبا آنذاك على الصور قائلا: "أفضل زوجة وأفضل أمّ.. ما شاء الله.. عيد ميلاد 28 سعيد يا عمري".