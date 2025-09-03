خطر قادم في ليفربول. . هل يغار محمد صلاح من إيزاك؟

كتب: نور الدين ميفراني

أثار النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الجدل بعدما رد على أحد حسابات جماهير فريقه قام بالتقليل من اللاعبين السابقين لويس دياز وداروين نونيز، مقابل الإشادة بالوافدين الجدد ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز.

ورد صلاح على المنشور وكتب: "ماذا لو احتفلنا بالصفقات الجديدة دون أن نقلل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي".

تصرف النجم المصري يثير عدة تساؤلات حول الدوافع، خصوصًا مع تراجع مستواه في بداية الموسم وتألق الصفقات الجديدة، لا سيما المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.

ويثير سلوك محمد صلاح الجدل لعدة أسباب ويوجه تحذيرًا لإدارة ليفربول:

منشور الجماهير عادي

رد محمد صلاح على منشور جماهير ليفربول قد لا يكون في محله، فرحة الجماهير عادية بالصفقات الجديدة، كما أن زملاءه السابقين رحلوا دون ضغط من إدارة الفريق.. الكولومبي لويس دياز أصر على الرحيل، والأوروغوياني داروين نونيز لم يكن لاعبًا مؤثرًا بشكل كبير في الفريق.

الشعور بالضغط

بداية الموسم السيئة للنجم المصري محمد صلاح وعدم ظهوره كنجم وهداف لفريقه مبكرًا زادت من الضغوط عليه، وأثرت في سلوكه ونظرته للأمور، ويخشى مصير زملائه السابقين من الرحيل قبل نهاية عقده الحالي.

الغيرة

تعاقد ليفربول مع نجوم جدد بمبالغ مالية كبيرة يعني أنهم سيكونون رمز المشروع الجديد ولهم دور أساسي، ومحمد صلاح يعرف ذلك جيدًا.

وقد تكون الغيرة من النجوم الجدد ودورهم القادم في الفريق، خصوصًا السويدي ألكسندر إيزاك، سببًا في توتر النجم المصري.

الخوف من صراع غرف الملابس

كثرة النجوم في فريق واحد ليست دائمًا شيئًا إيجابيًا، عدة أندية عانت صراع غرف الملابس حول نجومية الفريق، وأبرزها ريال مدريد الذين عانى كثيرًا صراع النجوم، آخرها ما يحدث بين الفرنسي كليان مبابي وفينيسيوس جونيور ومشكلة الراتب السنوي والرغبة في التكافؤ.

وعلى إدارة ليفربول الحذر من الصراع القادم بين النجوم، الذي قد يدمر غرف الملابس والمشروع الجديد.