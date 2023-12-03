ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يهزم لوهافر ويبتعد في الصدارة (فيديو)
ابتعد باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوزه 2/0 على مضيفه لوهافر، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من المسابقة.
ولعب باريس سان جيرمان بـ10 لاعبين بعد طرد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الدقيقة 10 بعد تدخله على خوسيه كازيمير.
وتقدم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 23 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي.
ووقّع "فيتينيا" الهدف الثاني في الدقيقة 89 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضًا.
ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 33 نقطة من فوزه 10 مرات، وتعادل 3 مرات، في حين خسر مرة. ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بتقدمه بـ4 نقاط عن نيس الثاني الذي لعب 14 مباراة.
ويحتل موناكو المركز الثالث، ولعب 13 مباراة، حصد منها 24 نقطة، في حين جمدت الخسارة رصيد لوهافر عند 16 نقطة من 14 مباراة في المركز التاسع.