ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يهزم لوهافر ويبتعد في الصدارة (فيديو)

ابتعد باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوزه 2/0 على مضيفه لوهافر، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من المسابقة.

ولعب باريس سان جيرمان بـ10 لاعبين بعد طرد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الدقيقة 10 بعد تدخله على خوسيه كازيمير.