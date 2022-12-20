كيف أثر حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز على لاعبي فرنسا في نهائي كأس العالم؟
سيحصل ليونيل ميسي على الثناء على فوز الأرجنتين التاريخي بكأس العالم 2022، لكن أداء إيميليانو مارتينيز في المرمى كان مهما في إحداث الفارق، خاصة في المباراة النهائية على استاد لوسيل.
ويرجع الفضل بشكل كبير للحارس إيميليانو مارتينيز بتدخلاته خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباريات وتفوقه في امتحان ضربات الترجيح على منافسيه.
وركز غير جورديت صحفي نرويجي على أساليب إيميليانو مارتينيز لتشتيت تركيز منافسيه خلال ضربات الترجيح في النهائي أمام المنتخب الفرنسي.
وبدأ حارس أستون فيلا حركاته مع منافسه الحارس هوغو لوريس حيث سبقه للمنطقة التي ستسدد فيها ضربات الترجيح واستقبله كأنه صاحب المكان وسلم عليه بقبضة يده.
ومع كيليان مبابي احتج على الحكم وطالبه بالتأكد من وضع الكرة في مكانها وأبعدها من المكان لكن النجم الفرنسي سجل في مواجهته الثالثة مع الحارس حيث نجح في تسجيل ضربتي جزاء واحدة في الوقت الأصلي والثاني في الشوط الإضافي الثاني.
ومع كينغسلي كومان أعاد إيميليانو مارتينيز نفس السلوك لكنه أرسل الكرة أبعد وأثر على تركيز الجناح الفرنسي الذي فشل أمامه وتصدى الحارس للكرة.
وحين كان أوريلين تشواميني في طريقه لتسديد ضربة الترجيح قام إيميليانو مارتينيز بأخذ الكرة والذهاب للجماهير الأرجنتينية خلف المرمى وطالبها بالصراخ ثم رمى الكرة بعيدا مجبرا لاعب وسط فرنسا للذهاب لأخذ الكرة ثم ابتسم له وأفقده تركيزه ليسدد خارج المرمى.
ولتفادي أي تأثير على لاعبي منتخب الأرجنتين أخذ الكرة وذهب سريعا نحو زميله لياندرو باريديس المسدد الثالث لمنتخب الأرجنتين ليمنع هوغو لوريس من أي حركة تشتت تركيز زميله.
وحين وضع الفرنسي روندال كولو مواني الكرة في مكانها لتسديد ضربة الترجيح الرابعة ذهب إيميليانو مارتينيز إليه وتحدث معه رغم محاولة الحكم منعه لكن المهاجم الفرنسي الشاب لم يفقد تركيزه وسجل الضربة الترجيحية.
وفازت الأرجنتين باللقب بضربات الترجيح 4/2 لتحرز اللقب علما أنها المرة الثانية التي تضطر للعب ركلات الترجيح حيث فاز على منتخب هولندا في دور ربع النهائي /3 وتألق خلالها الحارس الأرجنتيني.