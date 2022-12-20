كيف أثر حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز على لاعبي فرنسا في نهائي كأس العالم؟

ومع كيليان مبابي احتج على الحكم وطالبه بالتأكد من وضع الكرة في مكانها وأبعدها من المكان لكن النجم الفرنسي سجل في مواجهته الثالثة مع الحارس حيث نجح في تسجيل ضربتي جزاء واحدة في الوقت الأصلي والثاني في الشوط الإضافي الثاني.

ومع كينغسلي كومان أعاد إيميليانو مارتينيز نفس السلوك لكنه أرسل الكرة أبعد وأثر على تركيز الجناح الفرنسي الذي فشل أمامه وتصدى الحارس للكرة.