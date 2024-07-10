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رياضة

أول لقاء بين آرني سلوت ومحمد صلاح (صور)

أول لقاء بين آرني سلوت ومحمد صلاح (صور)
محمد صلاح مع آرني سلوتالمصدر: الموقع الرسمي لنادي ليفربول
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 10:08 ص

حرص الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد لنادي ليفربول، على استقبال الدولي المصري محمد صلاح بعناق حار فور وصوله إلى مقر تدريب الفريق، اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض أول التدريبات قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-25.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر منصة "إكس"، صورة للحظة وصول محمد صلاح إلى مقر التدريبات وسط حالة من التفاؤل تسيطر على اللاعب المصري قبل خوض التحدي الجديد مع المدرب آرني سلوت.

كما رصد الحساب الترحيب الشديد من جانب المدرب الهولندي للنجم المصري فور التقائهما في مقر التدريب اليوم.

 

 

وكان ليفربول تعاقد مع سلوت لخلافة الألماني يورغن كلوب.

وبدأ ليفربول استعداداته للموسم الجديد، يوم الجمعة الماضي، في غياب محمد صلاح الذي كان يقضي إجازته خارج إنجلترا.

موسم 2023-2024 انتهى في أواخر مايو الماضي ليبدأ بعدها قائد منتخب مصر عطلة طويلة تخللها المشاركة مع الفراعنة ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 يونيو الماضي.

 

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وسيبدأ ليفربول مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، بمواجهة ريال بيتيس، يوم الـ27 من يوليو الجاري.

ليفربول يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25 يوم الـ17 من أغسطس، عندما يلاقي الصاعد حديثًا إيبسويتش تاون.

 

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وسيبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن مع ليفربول الذي انضم إليه قادمًا من روما في صيف 2017.

في 349 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 211 هدفًا، وصنع 92 هدفًا.

محمد صلاحليفربولالدوري الإنجليزي

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