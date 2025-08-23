ضربة موجعة.. الصفاقسي التونسي يكشف مدّة غياب علي معلول بعد الإصابة

أعلن النادي الصفاقسي التونسي عن تطورات الحالة الصحية لنجمه وقائده علي معلول بعد البداية المخيبة للاعب وللفريق في منافسات الدوري التونسي للمحترفين.

وبعد 9 سنوات قضاها في صفوف الأهلي المصري وتوج فيها بما يزيد عن 20 لقبا محليا وقاريا، عاد معلول (35 عاما) لفريقه الأم في يوليو الجاري بعقد يمتد حتى 2027 ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية.

وشارك معلول في مباراة الجولة الأولى بين الصفاقسي والترجي الجرجيسي التي خسرها فريقه على أرضه (2 ـ 1).

أخبار ذات علاقة تفاصيل العقد الاستثنائي لعلي معلول في الصفاقسي التونسي

وفي المباراة الثانية، تعادل الصفاقسي مع النادي البنزرتي (1 ـ 1) ولكن معلول لم يكمل المباراة بسبب الإصابة قبل أن يكون خارج القائمة في مباراة الجولة الثالثة أمس الجمعة والتي خسرها فريقه ضد نجم المتلوي (2 ـ 1).

وكشف النادي الصفاقسي اليوم السبت عن طبيعة إصابة معلول قائلا إن قائده خضع لفحوص طبية أثبتت إصابته بكدمة على مستوى الركبة وهو يخضع لبرنامج علاجي مكثف.

أخبار ذات علاقة بداية صادمة لعلي معلول مع الصفاقسي التونسي

وسيركن معلول لراحة لا تقل عن أسبوعين، وفق ما أكده النادي الذي قال إن اللاعب سيعود للتدريبات في نهاية الأسبوع المقبل على أن يتم النظر في إمكانية عودته للتشكيلة بناء على تجاوبه مع البرنامج العلاجي وبالتنسيق بين الجهاز الفني وطبيب النادي.

وأعلن الصفاقسي في بيان رسمي نشره على حساباته بمنصات التواصل عن إصابات طالت 5 من لاعبيه من بينهم علي معلول.

وقال النادي إن إصابة لاعبه نور القروي لا تشكل خطورة كبيرة وأن الأخير سيظهر من جديد في المباريات.

أما المهاجم أونانا فقد تعرض بحسب البيان لالتواء في الكاحل ولم يتم تحديد مدة الغياب لكنه يخضع للعلاج والمتابعة.

كما تعرض كل من عمار تيفور وجمال موتيبا لإصابتين لا تشكلان خطورة كبيرة ولكن عمار تيفور سيلتحق بالتشكيلة بعد فترة التوقف الدولي أي بعد 8 سبتمبر المقبل.

أخبار ذات علاقة أعمال تخريب واشتباكات صادمة بين جماهير النجم الساحلي والصفاقسي التونسي (فيديو)

ويشار إلى أن النادي الصفاقسي لم يحصل إلا على نقطة واحدة في أول 3 مباريات في الدوري التونسي للمحترفين بعد خسارتين وتعادل حتى الآن.