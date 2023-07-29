حال فشل ضم ميتروفيتش.. يوسف النصيري على رادار الهلال السعودي
قالت صحيفة "الرياضية" إن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري من إشبيلية.
وبحسب الصحيفة فإن إدارة الهلال وضعت الدولي المغربي في صدارة خياراتها، تحسُّبًا لعدم الوصول لاتفاق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام.
وذكرت الصحيفة: "المفاوضات مع فولهام تشهد "عدم توافق" في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الهلال للتحرُّك سريعًا لتوفير بدلاء، يتقدَّمهم يوسف النصيري".
وسبق أن لعب يوسف النصيري البالغ من العمر 26 عاما لمالاغا وليغانيس، قبل أن ينضم لإشبيلية في 2020.
ويرتبط يوسف النصيري بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025.
وتألق النصيري مع المغرب في كأس العالم 2022 في قطر حيث سجل هدفين بينهما هدف إقصاء البرتغال من ربع النهائي.
وسجل النصيري 53 هدفا وصنع 5 في 155 مباراة مع إشبيلية، وتقدر القيمة السوقية للمهاجم المغربي بـ20 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".
كما سبق أن سجل 15 هدفا وصنع 4 في 53 مباراة مع ليغانيس، في حين لعب 41 مباراة مع مالاغا سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا.
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيلي مالكوم وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
وتعادل الهلال سلبيا مع الأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال وسيلعب في الجولتين الثانية والثالثة مع السد والوداد، على أن يفتتح مشواره في الدوري السعودي بمواجهة أبها يوم 14 أغسطس.