أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني (فيديو)

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة 1/0.

سيلعب الفائز من هذه المباراة في النهائي يوم الأحد المقبل مع ريال مدريد الذي تغلب أمس الأربعاء بضربات الترجيح على فالنسيا بعد التعادل 1/1.

وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا آخرها العام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها لقب النسخة الأخيرة، وحصد فالنسيا اللقب مرة وحيدة، ولم يسبق لريال بيتيس الفوز بكأس السوبر الإسباني.