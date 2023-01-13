أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني (فيديو)
الفائز من مباراة برشلونة وبيتيس سيلعب في النهائي يوم الأحد المقبل مع ريال مدريد.
تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة في مباراته أمام ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وقام المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بعمل رائع قبل أن يمرر الكرة لليفاندوفسكي الذي سدد الكرة على مرتين في الدقيقة 40.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة 1/0.
سيلعب الفائز من هذه المباراة في النهائي يوم الأحد المقبل مع ريال مدريد الذي تغلب أمس الأربعاء بضربات الترجيح على فالنسيا بعد التعادل 1/1.
وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا آخرها العام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها لقب النسخة الأخيرة، وحصد فالنسيا اللقب مرة وحيدة، ولم يسبق لريال بيتيس الفوز بكأس السوبر الإسباني.