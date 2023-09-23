سيميوني: يجب ترك حكم الديربي وشأنه
ردَّ المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على سؤال بشأن التحكيم في الديربي أمام ريال مدريد.
ويستضيف أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو جاره ريال مدريد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباتي، غدًا الأحد.
وسُئل سيميوني: "هل أنت قلق بشأن التحكيم؟ وأجاب: "نحن قلقون بشأن المباراة، ولكن يجب ترك الحكم وشأنه، إنه حكم عظيم، وأعتقد أنه أول ديربي له، وسيواجهه بحماس وحماس للقيام بعمل جيد، مثل اللاعبين".
وكان أنخيل كوريا، لاعب أتلتيكو مدريد، قد قال في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نتطلع لأن تسير المباراة بصورة جيدة، كما نأمل أن ننهي المباراة بـ11 لاعبًا حتى نتمكن من الفوز".
وأضاف: "نرغب بأن يكون حكم المباراة عادلاً مع الجانبين، وبالتالي سنتمكن من إخراج مباراة جيدة ونحقق الانتصار".
وعما إذا كان "سيميوني" قلقًا بشأن الإصابات قال المدرب الأرجنتيني: "استمعت إلى غوارديولا وشاركت ما شرحه قبل بدء الموسم، مع إصابات ميليتاو، وكورتوا، ودي بروين، يجب أن تكون مستعدًا للتكيف مع ما لديك من لاعبين".
أما عن التنافس مع ريال مدريد وبرشلونة فقال مدرب أتلتيكو مدريد: "في السنوات الماضية التي كنا فيها ننافس، كان ريال مدريد وبرشلونة يملكان دائمًا فريقًا قويًا، ومع ذلك تنافسنا بشكل جيد للغاية معهما، ما علينا القيام به هو الاستمرار في تحسين أنفسنا".
ومن بين آخر 14 مباراة ديربي في الدوري الإسباني فاز أتلتيكو مدريد في مباراة واحدة، وعن ذلك قال سيميوني: "لا يوجد شيء للحديث عنه، الأرقام موجودة".
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 15 نقطة من 5 مباريات مقابل 7 نقاط لأتلتيكو مدريد في المركز السابع.
واستهل أتلتيكو مدريد موسمه بالفوز 3/1 على غرناطة قبل أن يتعادل سلبيًا مع ريال بيتيس، ثم اكتسح رايو فاليكانو 7/0، قبل أن يخسر 0/3 أمام فالنسيا.
كما تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.