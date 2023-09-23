سيميوني: يجب ترك حكم الديربي وشأنه

أما عن التنافس مع ريال مدريد وبرشلونة فقال مدرب أتلتيكو مدريد: "في السنوات الماضية التي كنا فيها ننافس، كان ريال مدريد وبرشلونة يملكان دائمًا فريقًا قويًا، ومع ذلك تنافسنا بشكل جيد للغاية معهما، ما علينا القيام به هو الاستمرار في تحسين أنفسنا".

ومن بين آخر 14 مباراة ديربي في الدوري الإسباني فاز أتلتيكو مدريد في مباراة واحدة، وعن ذلك قال سيميوني: "لا يوجد شيء للحديث عنه، الأرقام موجودة".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 15 نقطة من 5 مباريات مقابل 7 نقاط لأتلتيكو مدريد في المركز السابع.

واستهل أتلتيكو مدريد موسمه بالفوز 3/1 على غرناطة قبل أن يتعادل سلبيًا مع ريال بيتيس، ثم اكتسح رايو فاليكانو 7/0، قبل أن يخسر 0/3 أمام فالنسيا.

كما تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.