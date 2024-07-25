سادت حالة من الغموض حول مستقبل إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، واستمراريته في منصبه خلال المرحلة القادمة.

وانتشرت أقاويل عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالية رحيل المهيدب عن رئاسة نادي النصر.

ولكن المهيدب ظهر في مقطع فيديو نشره الإعلامي سلطان النفيعي وهو يرد التحية للأخير، والذي أكد في تغريدة عبر موقع "إكس" أن رئيس نادي النصر مستمر في عمله ولا ينوي تقديم استقالته من منصبه.

ونشر أيضًا الإعلامي أحمد العجلان تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس قائلًا: "إبراهيم المهيدب مستمر في عمله ولا نية لتقديم استقالته من منصبه".

وجاءت هذه التغريدات في مواجهة أنباء أخرى حول نية المهيدب تقديم استقالته من منصبه، وهو ما أكده الإعلامي إبراهيم العتيق بتغريدة نشرها، يشير خلالها إلى إحباط إدارة النصر، وردّ الإعلامي عبد العزيز العصيمي بأن الإدارة تلوح بالاستقالة.

ويواجه النصر مصاعب كبيرة في إبرام صفقات جديدة بسبب السيولة المالية، وهو ما أكدته تقارير صحفية سابقة خاصة أن الفريق السعودي تفاوض مع نجوم عالميين أبدوا موافقتهم على اللعب للفريق بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن الإدارة لم تستطع توفير المقابل المالي المطلوب.