رداً على تجاوزات وكيله.. الخطيب يوجه رسالة نارية إلى إمام عاشور

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، رسالة نارية إلى إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بعد تجاوزات وكيل أعماله آدم وطني بحق إدارة القلعة الحمراء.

وانضم إمام عاشور إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من ميتيلاند الدنماركي، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وأعلن محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، في شهر يوليو الماضي، في بيان رسمي أن إدارة القلعة الحمراء ستعدل رواتب بعض اللاعبين، وعلى رأسهم إمام عاشور تقديراً لجهوده.

وشهدت الأيام الماضية تصريحات نارية من آدم وطني ضد إدارة الأهلي بعد أنباء حول مقاطعة هذا الوكيل على خلفية أزمة المفاوضات في صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وهاجم آدم وطني في تصريحات لوسائل الإعلام إدارة الأهلي، مؤكداً أنه لابد أن يتعامل معه مسؤولو القلعة الحمراء إذا أرادوا تجديد عقد إمام عاشور.

وبحسب قناة "أون سبورت"، فإن محمود الخطيب اتخذ قراراً بغلق ملف تجديد عقد إمام عاشور نهائياً.

وأضافت أن الخطيب طلب من محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، إبلاغ اللاعب بأن ملف التجديد مغلق حتى عام 2028 موعد نهاية عقده.