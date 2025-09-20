بث مباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول نظيره إيفرتون في مباراة قوية، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-26.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، العلامة الكاملة، فيما إيفرتون لديه 7 نقاط في المركز السادس.

ويدخل ليفربول تلك المباراة بعدما حقق فوزًا قاتلًا على أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف لهدفين.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور المقبلة تفاصيل مباراة ليفربول وإيفرتون في البريميرليغ.

انطلاق أحداث الشوط الأول.

الدقيقة 1: بداية قوية وضغط من ليفربول.

الدقيقة 6: محمد صلاح لاعب ليفربول أرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته أُحبطت وتم تشتيتها.

الدقيقة 10: غرافينبرغ يضع ليفربول في المقدمة بهدف رائع بعد صناعة من محمد صلاح.

الدقيقة 16: دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول سيطر على التمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد، لكن تسديدته اصطدمت بأحد المدافعين.

الدقيقة 18: محمد صلاح حصل على فرصة جيدة لتسجيل هدف، وأطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء باتجاه المرمى، لكن الكرة مرت فوق العارضة بقليل.

الدقيقة 24: كودي جاكبو لاعب ليفربول استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة، لكن محاولته علت العارضة.

الدقيقة 28: هوغو إيكيتيكي يسجل الهدف الثاني لليفربول في شباك إيفرتون بعد تمرير بينية رائعة.

الدقيقة 33: ركلة حرة لليفربول في منتصف الملعب بعد خطأ على لاعب إيفرتون فيتالي ميكولينكو.

الدقيقة 38: بيتو لاعب إيفرتون استقبل تمريرة عالية من الجهة الجانبية وسدد من مسافة قريبة، لكن كرته علت العارضة.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي إيفرتون في منتصف الملعب.

الدقيقة 56: تصويبة قوية من صلاح ولكن حارس إيفرتون يتصدة لها.

الدقيقة 58: إدريسا يقلص الفارق لصالح إيفرتون ويسجل الهدف الأول لفريقه في شباك ليفربول.