الاتحاد الدولي للملاكمة يتقدم بشكوى رسمية لوحدة النزاهة ضد الاتحاد الانفصالي

تقدم الاتحاد الدولي للملاكمة بشكوى رسمية إلى وحدة النزاهة المستقلة ضد أفراد وكيانات شاركوا في تأسيس اتحاد انفصالي عالمي جديد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت مجموعة من الاتحادات الوطنية تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا عن تأسيس اتحاد عالمي منفصل للملاكمة في خطوة تهدف لتأمين مستقبل الرياضة في الأولمبياد وسط اضطرابات.

وقال قادة الاتحاد العالمي الجديد إنهم يطمحون للحصول على اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وتضم المجموعة اتحادات أعلنت بالفعل مقاطعة بطولات للرجال والسيدات هذا العام ينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف والذي أوقفته اللجنة الأولمبية الدولية في 2019.