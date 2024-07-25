ارتبط اسم الدولي السوري عمر السومة بالعودة مجددًا إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ويلعب عمر السومة مع نادي العربي القطري منذ رحيله عن صفوف نادي الأهلي السعودي في صيف 2022.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ 35 عامًا بعقد مع ناديه القطري حتى صيف 2025.

ودشنت جماهير نادي التعاون "هاشتاغًا" عبر موقع إكس تحت عنوان "السومة مطلب تعاوني" في ظل رغبة الفريق في تدعيم صفوفه بخدمات السومة بعد تعثر المفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي رحل إلى نادي الشباب السعودي.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن ترحيب السومة بالعودة للدوري السعودي مجددًا، كما أن اللاعب يملك اتصالات من عدة أندية من بينها التعاون.

ويملك عمر السومة مسيرة رائعة في الدوري السعودي بقميص الأهلي الذي انضم إليه من نادي القادسية الكويتي في الفترة بين 2014 إلى 2022.

وحقق السومة لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية، وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين برصيد 144 هدفًا.

وأحرز السومة بقميص الأهلي 195 هدفًا في جميع المسابقات قبل أن يودع الفريق عقب هبوطه لدوري يلو.

ويملك السومة مسيرة مميزة أيضًا مع العربي الذي حقق معه لقب كأس الأمير في العام الماضي.