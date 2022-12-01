الفيفا يدرس التخلي عن فكرة 3 منتخبات بـ16 مجموعة في كأس العالم 2026
أصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منفتحا بشكل متزايد للتخلي عن الشكل الجديد لدور المجموعات في مونديال 2026 المكون من ثلاثة منتخبات في كل مجموعة، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
يأتي ذلك بعد مخاوف من أن تشهد الجولة الأولى لدور المجموعات مباريات كثيرة غير مهمة، مما قد يضعف البطولة الموسعة، والتي تضم 48 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وعلى الرغم من أن الموقف الرسمي للفيفا لم يتغير، تقول مصادر متعددة لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنه كانت هناك "محادثات غير رسمية" في الدوحة حول فوائد تشكيل 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات بدلاً من 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات.
وقد يؤدي ذلك إلى خوض 104 مباريات في كأس العالم إذا انتقل أفضل منتخبين في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق في المركز الثالث، إلى مرحلة خروج المغلوب المكونة من 32 منتخبا - وهو ما يزيد على 40 مباراة عن تلك التي تقام في قطر 2022.
ولم يتم تقرير أي شيء، ومن المتوقع أن تتحدث الأطراف المعنية كافة بشكل رسمي أكثر عن تحول محتمل في الأشهر المقبلة. سيتعين اتخاذ أي قرار في العام المقبل.
وقال أحد المراقبين إنه إذا تم تمديد البطولة لبضعة أيام لتناسب المزيد من المباريات، فمن المحتمل ألا يعترض الفيفا ولا الرعاة الرئيسيون.
وأشار إلى أهمية الإيرادات الإضافية الهائلة التي ستتحقق من مبيعات التذاكر والامتيازات.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة قد تخاطر بوقوع صراع مع الأندية واتحادات اللاعبين نظرًا للحساسيات حول الموسم المزدحم بشكل متزايد، واحتمال أن تلعب المنتخبات البارزة التي تضم أفضل اللاعبين ثماني مباريات وليس سبعا.
وهناك اعتراف من الجميع بأن المجموعات المكونة من ثلاثة منتخبات لديها عيوب خطيرة، أحدها أنه قد يؤدي إلى إبرام صفقات غير رسمية في المباراة الأخيرة إذا احتاج كلا الفريقين، على سبيل المثال، إلى التعادل لتحقيق فارق الأهداف.
وبالمثل، إذا خسر فريق في أول مباراتين، فإن المباراة النهائية للمجموعة ستقرر فقط موقع الفريقين الآخرين في مرحلة خروج المغلوب.
وإذا احتاج الفيفا إلى أي تذكير حول كيف يمكن لشكل مجموعة من أربعة فرق أن يولد إثارة وتوترا غير عادي، فقد ظهر ذلك في المجموعة الرابعة يوم الأربعاء، حيث شهدت مباراتا بولندا مع الأرجنتين والسعودية مع المكسيك إثارة كبيرة، وكان هدف السعودي سالم الدوسري سببا في تأهل بولندا لدور الستة عشر وخروج المكسيك من البطولة.
ومهما حدث، فإن عدد مباريات كأس العالم سيرتفع.
وضمت البطولة 64 مباراة منذ التحول إلى 32 فريقًا في عام 1998.
وستؤدي زيادتها إلى 48 فريقًا لعام 2026 إلى 80 مباراة على الأقل، وهو الرقم الذي سيتحقق في حال 16 مجموعة تضم كل منها ثلاثة منتخبات.