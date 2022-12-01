الفيفا يدرس التخلي عن فكرة 3 منتخبات بـ16 مجموعة في كأس العالم 2026

أصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منفتحا بشكل متزايد للتخلي عن الشكل الجديد لدور المجموعات في مونديال 2026 المكون من ثلاثة منتخبات في كل مجموعة، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يأتي ذلك بعد مخاوف من أن تشهد الجولة الأولى لدور المجموعات مباريات كثيرة غير مهمة، مما قد يضعف البطولة الموسعة، والتي تضم 48 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.