توفي الكاميروني عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس في باريس عن عمر 77 عاما.

وشغل حياتو المولود في 9 أغسطس 1946 في مدينة غاروا بالكاميرون، منصب رئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين عامي 1988 و2017 كأكثر رؤساء الهيكل الكروي القاري استمرارا في ذلك المنصب.

وقبل ذلك، لعب حياتو دورا فعالا في تطوير كرة القدم في بلاده، إذ كان له تأثير بالغ في وصول منتخب الأسود غير المروضة لمونديال 1982 وتتويجه بكأس أمم إفريقيا 1984 و1988 بجانب وصوله للنهائي في 1986.

وفي عام 2015، شغل حياتو منصب رئيس مؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين أكتوبر 2015 وفبراير 2016، وذلك بعد إيقاف السويسري سيب بلاتر آنذاك للاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد وسوء تصرف.

وخلال الأعوام الأخيرة، تعرض حياتو إلى متاعب صحية كبيرة انتهت بإقامته في إحدى المصحات في باريس أدت إلى وفاته قبل يوم واحد من بلوغه عامه السابع والسبعين.