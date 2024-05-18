إشارة غير لائقة من مالكوم في مباراة النصر السعودي والهلال

رصدت كاميرات الجماهير في ملعب "الأول بارك" خلال مباراة النصر ضد الهلال، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، بدوري روشن، إشارة غير لائقة من البرازيلي مالكوم، لاعب "الزعيم"، لجماهير "العالمي".

ورفض الهلال الخسارة للمرة الأولى محليا هذا الموسم، وخطف نقطة تعادل قاتلة في ديربي الرياض أمام النصر بنتيجة 1-1، في الجولة 32 من الدوري السعودي.

وتقدم النصر بهدف أوتافيو بعد مرور 24 ثانية على بداية اللقاء، وأدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال في الدقيقة 98 من علامة الجزاء.