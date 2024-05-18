إشارة غير لائقة من مالكوم في مباراة النصر السعودي والهلال
رصدت كاميرات الجماهير في ملعب "الأول بارك" خلال مباراة النصر ضد الهلال، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، بدوري روشن، إشارة غير لائقة من البرازيلي مالكوم، لاعب "الزعيم"، لجماهير "العالمي".
ورفض الهلال الخسارة للمرة الأولى محليا هذا الموسم، وخطف نقطة تعادل قاتلة في ديربي الرياض أمام النصر بنتيجة 1-1، في الجولة 32 من الدوري السعودي.
وتقدم النصر بهدف أوتافيو بعد مرور 24 ثانية على بداية اللقاء، وأدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال في الدقيقة 98 من علامة الجزاء.
ولم يخسر الهلال أي مباراة في الدوري السعودي الموسم الجاري، وتعادل فقط للمرة الثالثة، للمرة الأولى، منذ الجولة السابعة.
وتوقفت سلسلة انتصارات الزعيم المتتالية في الدوري السعودي عند 24 فوزا، منذ الجولة الثامنة وحتى 31.
وخلال أحداث المباراة، رصدت الجماهير مالكوم وهو يقوم بإشارة غير لائقة بيده بشكل سريع، في تكرار للموقف نفسه الذي فعله في مواجهة الاتحاد سابقا في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليعبر الزعيم إلى المباراة النهائية، ويستعد لملاقاة النصر.
ولم تقدم إدارة الاتحاد حتى الآن شكوى رسمية ضد مالكوم، إذ أشارت التقارير إلى أن إدارة الاتحاد جهزت ملفًا كاملًا لشكوى البرازيلي بعد تصرفه تجاه جماهير العميد، وسيتم تقديمها قبل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك.
وأحرز الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه، معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم يوم 11 مايو الماضي.
يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 90 نقطة في الصدارة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.