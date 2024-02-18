تطورات مهمة بشأن إقالة توماس توخيل
أصبح مستقبل توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ على المحك، بعد أن خسر أمام بوخوم، اليوم، 3/2 في الدوري الألماني، ليصل الفريق البافاري إلى 11 خسارة هذا الموسم حتى الآن.
وتعرض بايرن ميونخ للخسارة الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، وذلك بعد سقوطه على أرض مضيفه بوخوم بنتيجة 2-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وخسر بايرن صفر-3 في الجولة الماضية بالدوري أمام المتصدر باير ليفركوزن، قبل أن يخسر أمام لاتسيو الإيطالي صفر-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لتأتي الهزيمة أمام بوخوم لتكون الثالثة في ظرف أسبوع.
وجاءت تلك الهزيمة لتعرض المدرب توماس توخيل، لخطر الإقالة من منصبه أو مواجهة غضب جماهير الفريق الذي تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف ليفركوزن المتصدر.
وقال الإعلامي فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين: "سيتم إجراء محادثات داخلية في بايرن ميونخ بشأن مصير توماس توخيل الذي أصبح في خطر".
وأضاف: "حان الوقت لتقرير مستقبل توخيل".
وبالعودة للمباراة، فإن بايرن قد تقدم أولاً عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك بوخوم التعادل عن طريق تاكوما أسانو في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 43 سجل كيفن شلوتربيك الهدف الثاني لبوخوم، فيما أضاف زميله كيفن شتوجر الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 77.
وشهدت المباراة تعرض دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، للطرد في الدقيقة 77 بعد تسببه في ضربة الجزاء المحتسبة على فريقه.