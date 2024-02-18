تطورات مهمة بشأن إقالة توماس توخيل

وتعرض بايرن ميونخ للخسارة الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، وذلك بعد سقوطه على أرض مضيفه بوخوم بنتيجة 2-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وخسر بايرن صفر-3 في الجولة الماضية بالدوري أمام المتصدر باير ليفركوزن، قبل أن يخسر أمام لاتسيو الإيطالي صفر-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لتأتي الهزيمة أمام بوخوم لتكون الثالثة في ظرف أسبوع.

وجاءت تلك الهزيمة لتعرض المدرب توماس توخيل، لخطر الإقالة من منصبه أو مواجهة غضب جماهير الفريق الذي تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف ليفركوزن المتصدر.

وقال الإعلامي فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين: "سيتم إجراء محادثات داخلية في بايرن ميونخ بشأن مصير توماس توخيل الذي أصبح في خطر".

وأضاف: "حان الوقت لتقرير مستقبل توخيل".