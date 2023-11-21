سقوط قطع خرسانية صغيرة من سقف ملعب أولد ترافورد (صور)
أصيب مشجعو مانشستر يونايتد بالصدمة بعد أن بدا أن جزءًا صغيرًا من سقف أولد ترافورد انهار وسقط عليهم أثناء مباراة ديربي السيدات أمام مانشستر سيتي.
وتعرَّض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 يوم الأحد في الدوري الممتاز للسيدات.
افتتحت كاتي زيليم التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ21 قبل أن تقلب جيل روورد ولورين هيمب المباراة رأسًا على عقب في غضون ثوان.
ثم استفادت خديجة شو من فقدان التركيز داخل دفاع يونايتد لتحقق النقاط الثلاث لمانشستر سيتي.
ويبدو أن اليوم كان يومًا مخيبًا للآمال بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد ليس فقط بسبب الخسارة ولكن بعدما سقطت عليهم قطعة صغيرة من سقف أولد ترافورد.
وقالت صحيفة ذا صن إن أحد الأشخاص نشر عبر منصة X صورًا للأضرار.
وعلق مشجع: "إذا كنت بحاجة إلى دليل إضافي على أن أولد ترافورد ينهار بالفعل، فقد سقطت أجزاء سقف المبنى على مشجعين اثنين في مباراة السيدات اليوم، عرض سخيف تمامًا."
ويمكن رؤية الشقوق في السقف وأجزاء من الخرسانة على الأرض في الصور التي تم تداولها.
وكتب مشجع آخر: "إن إهمال عائلة غليزر لأولد ترافورد أصبح مشكلة حقيقية تتعلق بالصحة والسلامة".
بينما علق ثالث: "الملعب يحتاج إلى أعمال هيكلية مناسبة، ليس فقط دخول جيم راتكليف وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الحشو والطلاء".
ويقوم مانشستر يونايتد حاليًّا بالتحقيق في الحادث.
وقبل بضعة أشهر شعر مشجعو مانشستر يونايتد بالصدمة أيضًا بعد حدوث تسرب في سقف الملعب؛ ما أدى إلى غمرهم بالمياه.
ومن المفهوم أن مالك الأقلية القادم في نادي مانشستر يونايتد السير جيم راتكليف، مستعد لضخ ما يقرب من 250 مليون جنيه إسترليني في النادي من أجل تحسين البنية التحتية لملعب أولد ترافورد.
وقد وصف أسطورة يونايتد غاري نيفيل مؤخرًا الملعب الشهير بأنه "مسرح اللا شيء" وسط الأداء السيئ للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
واستحوذ راتكليف على ربع أسهم مانشستر يونايتد حسب تقارير بريطانية.