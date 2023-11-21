سقوط قطع خرسانية صغيرة من سقف ملعب أولد ترافورد (صور)

أصيب مشجعو مانشستر يونايتد بالصدمة بعد أن بدا أن جزءًا صغيرًا من سقف أولد ترافورد انهار وسقط عليهم أثناء مباراة ديربي السيدات أمام مانشستر سيتي.

وتعرَّض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 يوم الأحد في الدوري الممتاز للسيدات.