حقيقة تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي المصري

دارت أنباء قوية حول تجديد عقد إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي المصري، حتى صيف 2030.

وانضم عاشور إلى صفوف الأهلي قادماً من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023 في صفقة كلّفت 3.5 مليون يورو.

ونجح اللاعب الدولي في تقديم مستويات طيبة وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي كما فاز بلقب هداف الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة الخطيب يعطي الضوء الأخضر.. تطور حاسم في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

ويرتبط عاشور بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028 ولكن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أبدت رغبتها في تمديد عقد اللاعب وزيادة راتبه السنوي.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز" فإن عاشور لم يجدد تعاقده مع الفريق كما تردد.

وأضاف: "إمام تلقى مكالمة من رئيس النادي محمود الخطيب والذي وعد بعقد جلسة في شهر سبتمبر المقبل لحسم بنود العقد الجديد".

ورحّب الخطيب بتنفيذ طلب عاشور بالمساواة مع زميليه محمود حسن "تريزيغيه" وأحمد مصطفى "زيزو" المنضمين حديثاً.

أخبار ذات علاقة عقد يعدل تلقائيا.. إمام عاشور يصدم الخطيب بـ5 شروط نارية للتجديد

وأوضح المصدر أن إمام عاشور ليست لديه أي موانع لتجديد عقده ولكنه طلب فقط تقديره ماليًا مثلما حدث مع زيزو وتريزيغيه.