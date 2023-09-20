رسميًّا.. برشلونة يمدد عقد أليخاندرو بالدي حتى 2028

ويبلغ بالدي من العمر 19 عامًا، لكنه أثبت نفسه مع برشلونة؛ ما جعل منتخب إسبانيا يستدعيه مبكرًا وشارك في 6 مباريات دولية.

وأوضح النادي أن اللاعب الشاب وقع على عقد جديد مع برشلونة ليستمر في "كامب نو" لمدة 5 سنوات مقبلة حتى الـ30 من يونيو 2028.

وقرَّر نادي برشلونة تقديم اللاعب، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية "خوان غامبر".

ووضع برشلونة في عقد بالدي الجديد شرطًا جزائيًّا بقيمة مليار يورو، لفسخ التعاقد من قِبل أي نادٍ جديد.