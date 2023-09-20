رسميًّا.. برشلونة يمدد عقد أليخاندرو بالدي حتى 2028

رسميًّا.. برشلونة يمدد عقد أليخاندرو بالدي حتى 2028
أعلن نادي برشلونة رسميًّا عن توصله لاتفاق مع ظهيره الأيسر الشاب، أليخاندرو بالدي، لتمديد عقده، حتى عام 2028.
وكان عقد بالدي السابق ينتهي في نهاية الموسم الحالي في الـ30 من يونيو 2024، وثارت بعض التخوفات داخل النادي بشأن إمكانية رحيل اللاعب الإسباني.
ويبلغ بالدي من العمر 19 عامًا، لكنه أثبت نفسه مع برشلونة؛ ما جعل منتخب إسبانيا يستدعيه مبكرًا وشارك في 6 مباريات دولية.
وأوضح النادي أن اللاعب الشاب وقع على عقد جديد مع برشلونة ليستمر في "كامب نو" لمدة 5 سنوات مقبلة حتى الـ30 من يونيو 2028.
وقرَّر نادي برشلونة تقديم اللاعب، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية "خوان غامبر".
ووضع برشلونة في عقد بالدي الجديد شرطًا جزائيًّا بقيمة مليار يورو، لفسخ التعاقد من قِبل أي نادٍ جديد.
ومنذ تصعيده لعب الظهير الأيسر مع برشلونة 56 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 7 أهداف.
وفي الموسم الحالي شارك النجم الشاب مع برشلونة في 4 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا.
وفاز مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.
وتم اختياره في تشكيل الموسم الماضي للأفضل في الدوري الإسباني.