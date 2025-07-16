سأصنع قصتي الخاصة.. لامين يامال يحصل على قميص ميسي بفيديو خرافي (فيديو)

دخل لامين يامال نجم برشلونة الصاعد عالم الأساطير رسميًا بعد أن ورث القميص رقم 10، الذي ظلّ لسنوات حكرًا على أعظم لاعبي الكرة في التاريخ، ليونيل ميسي.

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جاء الإعلان عن منح يامال الرقم 10 بالتزامن مع توقيعه عقداً جديداً طويل الأمد مع برشلونة حتى عام 2031، بعد مفاوضات مكثفة قادها وكيل أعماله، خورخي مينديز، مع رئيس النادي، خوان لابورتا.

ويضم العقد شرطاً جزائياً خيالياً بقيمة مليار يورو، في خطوة تعكس ثقة نادي برشلونة المطلقة بموهبة يامال، الذي أصبح أحد أهم أركان الفريق خلال موسم تاريخي أسهم فيه بشكل كبير في إنجازات الفريق.

منح يامال رقم 10 في فيديو خرافي

ظهر يامال البالغ من العمر 18 عامًا في فيديو مؤثر برفقة عائلته، إذ كُشف عن ارتدائه القميص رقم 10 الأسطوري، معلناً بدء فصل جديد في مسيرته الواعدة.

وقال الشاب الإسباني في الفيديو الذي ظهر فيه مع طفل يرسم قميص برشلونة مع أساطير الرقم 10: "ارتداء هذا القميص لا يكفي أن تلعب جيدًا.. يجب أن تصنع تاريخًا معه".

وأضاف: "البعض صنعوا التاريخ، والبعض الآخر كانوا يستمتعون باللعب... أما ميسي، فهو أفضل ما رأيته في حياتي".

واختتم: "سأبذل قصارى جهدي، أعدكم، سأصنع قصتي الخاصة".

ويُعد القميص رقم 10 في برشلونة من أكثر الأرقام رمزية في عالم كرة القدم، فقد حمله قبله أساطير مثل ميسي وريفيالدو ودييغو مارادونا.

وبعد رحيل أنسو فاتي، كان يامال هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة ميسي، وهو ما تحقق اليوم رسمياً.