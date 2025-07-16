"تلفزيون سوريا" نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع: بدء انسحاب الجيش من السويداء
logo
رياضة

سأصنع قصتي الخاصة.. لامين يامال يحصل على قميص ميسي بفيديو خرافي (فيديو)

سأصنع قصتي الخاصة.. لامين يامال يحصل على قميص ميسي بفيديو خرافي (فيديو)
لامين يامالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 7:06 م

دخل لامين يامال نجم برشلونة الصاعد عالم الأساطير رسميًا بعد أن ورث القميص رقم 10، الذي ظلّ لسنوات حكرًا على أعظم لاعبي الكرة في التاريخ، ليونيل ميسي.

أخبار ذات علاقة

عن جدته وميسي والرقم 10.. تصريحات لافتة من حفل لامين يامال

 

جاء الإعلان عن منح يامال الرقم 10 بالتزامن مع توقيعه عقداً جديداً طويل الأمد مع برشلونة حتى عام 2031، بعد مفاوضات مكثفة قادها وكيل أعماله، خورخي مينديز، مع رئيس النادي، خوان لابورتا.

ويضم العقد شرطاً جزائياً خيالياً بقيمة مليار يورو، في خطوة تعكس ثقة نادي برشلونة المطلقة بموهبة يامال، الذي أصبح أحد أهم أركان الفريق خلال موسم تاريخي أسهم فيه بشكل كبير في إنجازات الفريق.

أخبار ذات علاقة

جدة لامين يامال تصطحبه إلى "عرش ميسي" (فيديو وصور)

 

منح يامال رقم 10 في فيديو خرافي

ظهر يامال البالغ من العمر 18 عامًا في فيديو مؤثر برفقة عائلته، إذ كُشف عن ارتدائه القميص رقم 10 الأسطوري، معلناً بدء فصل جديد في مسيرته الواعدة. 

وقال الشاب الإسباني في الفيديو الذي ظهر فيه مع طفل يرسم قميص برشلونة مع أساطير الرقم 10: "ارتداء هذا القميص لا يكفي أن تلعب جيدًا.. يجب أن تصنع تاريخًا معه".

وأضاف: "البعض صنعوا التاريخ، والبعض الآخر كانوا يستمتعون باللعب... أما ميسي، فهو أفضل ما رأيته في حياتي".

واختتم: "سأبذل قصارى جهدي، أعدكم، سأصنع قصتي الخاصة".

 

 

ويُعد القميص رقم 10 في برشلونة من أكثر الأرقام رمزية في عالم كرة القدم، فقد حمله قبله أساطير مثل ميسي وريفيالدو ودييغو مارادونا. 

وبعد رحيل أنسو فاتي، كان يامال هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة ميسي، وهو ما تحقق اليوم رسمياً.

أخبار ذات علاقة

ملخص ولقطات حفل تجديد عقد لامين يامال ومنحه الرقم 10 (فيديو)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC