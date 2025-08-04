"الكوبري مغلق".. 3 أشياء تمنع الزمالك من رد "صفعة الأهلي"

بمجرد انتقال أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، إلى صفوف المنافس التقليدي الأهلي، توقع عشاق ومتابعو الكرة المصرية صفقة مضادة تكون بمثابة رد من جانب القلعة البيضاء على هذه الصفقة.

زيزو صاحب الـ 29 عاماً رفض تجديد عقده مع الزمالك رغم نجاحاته الرائعة وارتباط الجماهير البيضاء به قبل أن يتحول بشكل مفاجئ للأهلي في صفقة مدوية تصدرت المشهد في الكرة المصرية.

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وبدأ الحديث عن تحرك الزمالك نحو صفقة تكون بمثابة رد لصفعة الأهلي، وارتبط اسم أحمد عبد القادر جناح الفريق الأحمر بهذا السيناريو، ولكن عقده مازال ممتداً حتى شهر يونيو المقبل.

الساعات الماضية شهدت بعض الأقاويل حول إمكانية انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى الزمالك بعد فترة قصيرة من رحيله إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

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ويبدو أيضاً طريق هذه الصفقة مغلقاً أمام الزمالك لعدة أسباب نرصدها في السطور القادمة:

إجراءات القيد.. مسألة وقت

النقطة الأولى التي تعد بمثابة نقطة حاسمة في الحديث عن هذه الصفقة التي يتوقعها البعض تتمثل في عدم قيد اللاعب الفلسطيني في قائمة فريقه الجديد كولومبوس كرو.

لم ينجح الفريق الأمريكي حتى الآن في قيد اللاعب، ويتعلق الأمر ببعض الإجراءات التي سيكون إنجازها مسألة وقت ليست أكثر.

وبحسب تصريحات اللاعب لقناة "النهار" فإنه سيتم قيده في قائمة فريقه الجديد خلال الساعات القادمة وبالتالي سيكون طريق "الكوبري" مغلقاً بافتراض أن كولومبوس كرو هو فريق وسيط سينضم له وسام لفترة ثم يعود للزمالك.

مبلغ ضخم

النقطة الثانية تتمثل في كون المبلغ المالي الذي تكبده نادي كولومبوس كرو في طريق الفوز بصفقة وسام أبو علي يمثل إنهاء لأي أقاويل حول كون الفريق الأمريكي مجرد وسيط لنقل وسام لفريق آخر.

كولومبوس دفع 7.5 ملايين دولار أمريكي لحسم صفقة وسام أبو علي وهو مبلغ كبير وبالتالي لن يقبل ببيعه بأقل من هذا المبلغ، بل ربما يطلب أكبر منه لتحقيق ربح مالي من الصفقة خاصة أن هناك عائد بيع سيحصل عليه الأهلي.

قدرات الزمالك المالية

هذه المبالغ سيكون من الصعب على الزمالك تحملها وخاصة أن القدرات الشرائية والمالية للفريق الأبيض لا تقارن بالأهلي وبيراميدز.

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ولن يستطيع الزمالك دفع هذا المبلغ لجلب وسام إلى صفوفه وهو ما ينسف فكرة التعاقد مع النجم الفلسطيني لرد الصفعة للأهلي.