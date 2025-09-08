صلاة المغرب تجمع لاعبي الكويت وسوريا

حرص لاعبو منتخبي الكويت وسوريا على أداء صلاة المغرب قبل خوض المباراة الودية التي تجمعهما مساء اليوم الاثنين.

ويلتقي منتخب الكويت منافسه السوري في مباراة ودية تقام على استاد حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وودع المنتخب الكويتي منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد الإخفاق في الوصول إلى مرحلة الملحق الآسيوي.

واكتفى الأزرق الكويتي بالتأهل إلى كأس آسيا 2027 التي تقام في المملكة العربية السعودية، كما يخوض منتخب سوريا التصفيات القارية.

وانتشرت صورة للاعبي المنتخبين يؤدون صلاة المغرب قبل انطلاق المباراة الودية بينهما على ملعب "حمد بن خليفة" في قطر.

وكان المنتخب السوري قد استدعى أغلب عناصره الأساسية لخوض هذه المواجهة الودية، على رأسهم اللاعب عمر خريبين مهاجم الوحدة الإماراتي، بجانب عمر السومة مهاجم الحزم السعودي.

ويقود المنتخب السوري المدرب الإسباني خوسيه لانا، وخاض نسور قاسيون مباراة ودية ضد الإمارات وخسروا 1-3.

أخبار ذات علاقة منتخب سوريا يواصل انطلاقته القوية مع "لانا" ويقهر الهند (فيديو)

ويستعد المنتخب السوري لمواجهة ميانمار في تصفيات كأس آسيا 2027، ويحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.