الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن حكومة بايرو

logo
رياضة

صلاة المغرب تجمع لاعبي الكويت وسوريا

صلاة المغرب تجمع لاعبي الكويت وسوريا
صلاة المغرب تجمع لاعبي الكويت وسورياالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 4:39 م

حرص لاعبو منتخبي الكويت وسوريا على أداء صلاة المغرب قبل خوض المباراة الودية التي تجمعهما مساء اليوم الاثنين.

ويلتقي منتخب الكويت منافسه السوري في مباراة ودية تقام على استاد حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وودع المنتخب الكويتي منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد الإخفاق في الوصول إلى مرحلة الملحق الآسيوي.

أخبار ذات علاقة

احتفال لاعبي منتخب سوريا

السومة ينهي صياماً طويلاً مع منتخب سوريا (فيديو)

 واكتفى الأزرق الكويتي بالتأهل إلى كأس آسيا 2027 التي تقام في المملكة العربية السعودية، كما يخوض منتخب سوريا التصفيات القارية.

صلاة المغرب تجمع لاعبي الكويت وسوريا

وانتشرت صورة للاعبي المنتخبين يؤدون صلاة المغرب قبل انطلاق المباراة الودية بينهما على ملعب "حمد بن خليفة" في قطر.

أخبار ذات علاقة

ميكالي

وكيل ميكالي لـ "إرم نيوز": منتخب سوريا تواصل معنا.. وجلسة الاتحاد المصري "سرية"

 وكان المنتخب السوري قد استدعى أغلب عناصره الأساسية لخوض هذه المواجهة الودية، على رأسهم اللاعب عمر خريبين مهاجم الوحدة الإماراتي، بجانب عمر السومة مهاجم الحزم السعودي.

ويقود المنتخب السوري المدرب الإسباني خوسيه لانا، وخاض نسور قاسيون مباراة ودية ضد الإمارات وخسروا 1-3.

أخبار ذات علاقة

الإسباني خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا

منتخب سوريا يواصل انطلاقته القوية مع "لانا" ويقهر الهند (فيديو)

 ويستعد المنتخب السوري لمواجهة ميانمار في تصفيات كأس آسيا 2027، ويحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC