غوارديولا يسخر من إبراهيموفيتش بسبب تعليقه عن تطور هالاند

ويشير المهاجم السويدي إلى أن غوارديولا لا يرغب أن يكون أحد لاعبيه أكبر منه وأن يكون النجم الأول في الفريق وهو السؤال الذي طرحه صحفي على غوارديولا قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد غوارديولا بسخرية على تصريحات المهاجم السويدي وقال: "إنه على حق، إنه محق تمامًا. في هذا النادي، في هذا الفريق، أنا متفوق على أي شخص آخر، على أي لاعب. لا يعجبني عندما يسجل إيرلينغ ثلاثة أهداف وكل النقاط البارزة هي له. أنا غيور جدا! بصراحة، أنا غيور جدًا!".