غوارديولا يسخر من إبراهيموفيتش بسبب تعليقه عن تطور هالاند
رد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسخرية على المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وقال المهاجم السويدي المخضرم إن غرور غوارديولا سيعيق تطور المهاجم النرويجي.
وقال إبراهيموفيتش مهاجم ميلان والذي عاش علاقة سيئة مع غوارديولا حين لعب تحت قيادته في برشلونة موسم 2009/2010 حول تطور إيرلينغ هالاند: "هل غوارديولا قادر على تطوير مستوى هالاند؟ الأمر يعتمد على غرور غوارديولا، ما إذا كان يسمح لنفسه بأن يكون أكبر من هالاند أم لا".
وأضاف إبراهيوفيتش: "غوارديولا لم يسمح لي أو للآخرين بأن نكون بهذا الحجم".
ويشير المهاجم السويدي إلى أن غوارديولا لا يرغب أن يكون أحد لاعبيه أكبر منه وأن يكون النجم الأول في الفريق وهو السؤال الذي طرحه صحفي على غوارديولا قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورد غوارديولا بسخرية على تصريحات المهاجم السويدي وقال: "إنه على حق، إنه محق تمامًا. في هذا النادي، في هذا الفريق، أنا متفوق على أي شخص آخر، على أي لاعب. لا يعجبني عندما يسجل إيرلينغ ثلاثة أهداف وكل النقاط البارزة هي له. أنا غيور جدا! بصراحة، أنا غيور جدًا!".
وأضاف غوارديولا: "قلت لهالاند، من فضلك، لا مزيد من الأهداف، وإلا فإن الصحف لن تتحدث عني بعد الآن، وعني فقط. إنه على حق، إنه (إبراهيموفيتش) يعرفني تمامًا. ربما يمكنه كتابة كتاب آخر".
وسئل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن كان يسخر من إبراهيموفيتش لكنه رد وقال: "لا أنا محق فيما أقول غروري واو".
وسجل هالاند 22 هدفا في 15 مباراة هذا الموسم رفقة مانشستر سيتي في أفضل انطلاقة لمهاجم رفقة الفريق الإنجليزي وغاب عن اللقاءات الأخيرة بسبب الإصابة، وأكد غوارديولا أنه قد يعود للعب خلال مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.