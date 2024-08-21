نتيجة وأهداف مباراة نيوم وأبها في دوري يلو (فيديو)

افتتح فريق نيوم مشواره بدوري يلو السعودي للموسم الجديد 2024/2025 بالفوز على أبها بهدفين نظيفين.

وخلال المباراة التي جمعت نيوم ضد أبها مساء اليوم الأربعاء، بمنافسات الجولة الأولى من عمر دوري يلو، ساهم نجوم نيوم سلمان الفرج ورومارينيو وأحمد حجازي، صفقات الفريق الجديدة، في الفوز.

افتتح مهند آل سعد التهديف لنادي نيوم في الدقيقة 21، وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

بهذا الفوز، وضع نادي نيوم أول 3 نقاط في رصيده بدوري يلو، وأول فوز في مشوار حلم الصعود إلى دوري روشن.

ويخوض نيوم لقاء الجولة الثانية أمام الجندل الثلاثاء المقبل.